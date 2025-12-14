Politică
Actualitate
Externe
Economic
Cultură
Sport
Video
Comunicate
Evenimente
Ultima oră
Politică
Externe
Economic
Prețul apei în România
Cultură
Sport
Video
Evenimente
Marius Tucă Show
Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Altceva cu Adrian Artene
Cu Gândul la București
Gândul Green
Război în Ucraina
Comunicate
Prima pagină
»
Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
»
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 15 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 15 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
14 dec. 2025, 20:46,
Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Andreea Voicu
WhatsApp icon
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu. Emisiunea poate fi urmărită pe
Facebook
și
YouTube
Gândul.
Ai aflat
ion cristoiu
ionut cristache
Recomandarea video
Citește și
ACTUALITATE
Lavinia Betea: „Conspirația și Exilul: Viața ascunsă a generalului Militaru”
20:30, 11 Dec 2025
ACTUALITATE
De unde vine „mesianismul” lui Ion Iliescu? Lavinia Betea: „A fost un om cu o motivație extraordinară”
20:00, 11 Dec 2025
EMISIUNI
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 12 decembrie, de la ora 15.00
19:57, 11 Dec 2025
ACTUALITATE
Cum i-a anticipat Virgil Măgureanu viitorul politic lui Ion Iliescu, în 1979
19:06, 11 Dec 2025
ACTUALITATE
Lavinia Betea: „Generalul Militaru, conspirator între urmăriri secrete și un destin neînțeles”
18:17, 11 Dec 2025
EXCLUSIV
De ce a refuzat Iliescu să semneze Scrisoarea celor 6 din martie 1989. Lavinia Betea explică de ce fostul președinte nu credea că Revoluția va reuși
17:55, 11 Dec 2025
Mediafax
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului îmi revine mie
Digi24
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de îmbolnăviri
Cancan.ro
Vila Rodicăi Stănoiu de la malul mării a fost VANDALIZATĂ! Misterul moștenirii fostei ministrese se adâncește!
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Adevarul
Controverse grave în cazul alertei cu bombă la trenul București–Kiev: R. Moldova susține că incidentul a avut loc azi, CFR Călători neagă
Mediafax
Ce taxe vor plăti bucureștenii din 2026? Proiect PMB: impozite pe locuințe, mașini și terenuri
Click
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
Digi24
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la pregătiri pentru un război cu Rusia: „E iresponsabil”
Cancan.ro
9 zile consecutive de ninsoare în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele vizate
Ce se întâmplă doctore
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți mânca oricând, fără probleme”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Descopera.ro
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
De ce mahmureala este mai greu de suportat odată cu vârsta?
NEWS ALERT
Exclusiv Gândul. Caz de lepră și în Croația. România are deja două cazuri. Care este legătura dintre cele două țări
21:36
SOCIAL
Primești 30.000 de euro dacă te muți în acest oraș european. Ce condiții trebuie să îndeplinești
21:25
ULTIMA ORĂ
Victor Ponta, atac frontal în războiul justiției: „În Bulgaria oamenii au protestat. În România nu avem voie nici să discutăm despre asta/Ca să acopere ceea ce fac, inventează lupta cu corupția”
21:21
LIVE
🚨 Pace în Ucraina. Zelenski, delegația SUA și Merz, așteptați să iasă de la negocierile din Berlin. Gestul lui Macron, făcut chiar în toiul negocierilor
21:15
MARIUS TUCĂ SHOW
Marius Tucă Show începe luni, 15 decembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
20:48
NEWS ALERT
Băsescu se lipește de războiul din justiție: „Predoiu ar trebui să plece într-o vacanță/ Trebuie modificate legile justiției”
20:41
Cele mai noi
Cele mai noi
21:36
Exclusiv Gândul. Caz de lepră și în Croația. România are deja două cazuri. Care este legătura dintre cele două țări
21:25
Primești 30.000 de euro dacă te muți în acest oraș european. Ce condiții trebuie să îndeplinești
21:21
Victor Ponta, atac frontal în războiul justiției: „În Bulgaria oamenii au protestat. În România nu avem voie nici să discutăm despre asta/Ca să acopere ceea ce fac, inventează lupta cu corupția”
21:15
🚨 Pace în Ucraina. Zelenski, delegația SUA și Merz, așteptați să iasă de la negocierile din Berlin. Gestul lui Macron, făcut chiar în toiul negocierilor
20:48
Marius Tucă Show începe luni, 15 decembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
Vezi toate articolele
×
Caută