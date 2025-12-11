Cum i-a anticipat Virgil Măgureanu viitorul politic lui Ion Iliescu, în 1979

În cadrul unei ediții speciale transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Lavinia Betea, autor, lector în psihologie și istoric, a vorbit despre cum Virgil Măgureanu este cel care îi spune lui Iliescu că va fi președinte al României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Lavinia Betea: „Se poate crede veridicitatea acestui dialog. Episodul acesta este absolut credibil, ținând seama de personalitatea și de motivația celor doi”

Invitat la emisiunea lui Ionuț Cristache, Lavinia Betea a vorbit despre cum Virgil Măgureanu este cel care îi spune lui Iliescu că va fi următorul președinte al României. Aceasta începe prin a spune că Măgureanu ajunsese în cele mai înalte cercuri pentru a promova teza sa de doctorat. Citându-l pe Măgureanu, istoricul a subliniat momentul în care politicianul i-ar fi spus lui Iliescu că va fi următorul președinte al țării. Aceasta a povestit și despre mai multe întâlniri între Măgureanu și Iliescu. Betea explică și motivele pentru care acest dialog este unul credibil. Aceasta susține că dacă se ia în calcul personalitatea celor doi, acest dialog nu poate fi decât unul credibil. Istoricul surprinde și prima întâlnire dintre cei doi, când Iliescu abia fusese numit la „Ape”.