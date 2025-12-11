Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Cum i-a anticipat Virgil Măgureanu viitorul politic lui Ion Iliescu, în 1979

Andrei Rosz
11 dec. 2025, 19:06, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
În cadrul unei ediții speciale transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Lavinia Betea, autor, lector în psihologie și istoric, a vorbit despre cum Virgil Măgureanu este cel care îi spune lui Iliescu că va fi președinte al României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Lavinia Betea: „Se poate crede veridicitatea acestui dialog. Episodul acesta este absolut credibil, ținând seama de personalitatea și de motivația celor doi

Invitat la emisiunea lui Ionuț Cristache, Lavinia Betea a vorbit despre cum Virgil Măgureanu este cel care îi spune lui Iliescu că va fi următorul președinte al României. Aceasta începe prin a spune că Măgureanu ajunsese în cele mai înalte cercuri pentru a promova teza sa de doctorat. Citându-l pe Măgureanu, istoricul a subliniat momentul în care politicianul i-ar fi spus lui Iliescu că va fi următorul președinte al țării. Aceasta a povestit și despre mai multe întâlniri între Măgureanu și Iliescu. Betea explică și motivele pentru care acest dialog este unul credibil. Aceasta susține că dacă se ia în calcul personalitatea celor doi, acest dialog nu poate fi decât unul credibil. Istoricul surprinde și prima întâlnire dintre cei doi, când Iliescu abia fusese numit la „Ape”.

„Și acuma eu o să vă citez un pic cum spune Măgureanu că a procedat el cu teza lui de doctorat. A fost inclusiv la Verdeț (n.r. Ilie Verdeț, fost premier al României, în perioada 1979-1982) cu un exemplar al tezei prin care se prezenta… Pe de o parte, făcea cunoscute, își populariza ideile din teză unor oameni care erau atașați sau doreau să ajungă la putere. Pe de altă parte, se prezenta pe el însuși. Și spune așa, cu referire la Iliescu. Cum l-a cunoscut pe Iliescu… În 1979, când el abia fusese numit la Ape, a intrat pe ușa lui Ion Iliescu. «Îmi apăruse cartea. Teza mea de doctorat despre puterea politică a fost prima încercare în România acelor ani de a prezenta o teză, o sinteză despre teoria puterii politice, în lumina celor mai noi lucrări din literatura occidentală despre acest subiect esențial pentru știința politică. De atunci, am întețit relațiile și aș putea spune că ne vedeam la câteva săptămâni, măcar o dată. Potrivit unor îndemnuri repetate ale domnului Iliescu, ca atunci când merg undeva prin țară să-i fac cunoscut acest lucru, pentru ca să participe și domnia sa, am spus că s-ar cuveni să fie invers. De câte ori dânsul are o deplasare în interes de serviciu, să îmi facă și mie cunoscut și voi face tot posibilul ca să fiu și eu de față.» Aceasta este întâlnirea în care, într-una dintre ele, Virgil Măgureanu, acest expert în teoria puterii, după cum relatează teza, îi spune lui Ion Iliescu că va fi următorul președinte al României. Ion Iliescu îi va spune că aude pentru prima dată acest lucru. Sigur că îi face plăcere. Asta era în 1979. În 1981 se întâlnesc și în Sălaj… Se poate crede în veridicitatea acestui dialog. Episodul acesta este absolut credibil, ținând seama de personalitatea și de motivația celor doi.”, a explicat istoricul.

