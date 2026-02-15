Politică
Actualitate
Externe
Economic
Cultură
Sport
Video
Comunicate
Evenimente
Ultima oră
Politică
Externe
Economic
Prețul apei în România
Cultură
Sport
Video
Evenimente
Marius Tucă Show
Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Altceva cu Adrian Artene
Cu Gândul la București
Gândul Green
Război în Ucraina
Comunicate
Prima pagină
»
Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
»
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 16 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 16 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
15 feb. 2026, 16:35,
Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Gabriela Gogu
WhatsApp icon
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu. Emisiunea poate fi urmărită pe
Facebook
și
YouTube
Gândul.
Recomandarea video
Citește și
EXCLUSIV
Doru Bușcu, sugestie către departamentul de protocol al Cotroceniului: Să-l îmbrace Cătălin Botezatu pe Nicușor Dan /Poate îi face o ținută roz
08:00, 13 Feb 2026
AI AFLAT!
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 13 februarie, de la ora 15.00
17:24, 12 Feb 2026
EXCLUSIV
Nicușor Dan îl ține în suspans pe Donald Trump. Doru Bușcu: Trebuia să facă un zoom cu cei de la Washington
17:23, 12 Feb 2026
EXCLUSIV
Ritmul de dezvoltare a României, viteza de 40 km la oră a tirurilor pe Valea Oltului. Doru Bușcu: Vestea proastă este că nu vin investitorii
16:27, 12 Feb 2026
EXCLUSIV
Măsurile de austeritate, un eșec previzibil. Doru Bușcu: În guvernarea Bolojan nu a existat niciun plan și nici inteligență
15:44, 12 Feb 2026
EXCLUSIV
Andrei Marga susține că Zelenski blochează pacea: ”Dacă se va încheia președinția lui Zelenski se va putea ajunge la o soluție rațională în Ucraina”
12:26, 12 Feb 2026
Mediafax
Un român a încercat să răpească un copil într-un magazin din Italia. El a smuls copilul din brațele mamei și i-a fracturat piciorul
Digi24
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel bun” să fie văzut ca impostorul de la Kremlin
Cancan.ro
Cum putea fi salvată femeia din București care a ars în mașina cuprinsă de flăcări: 'Dacă avea...'
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață de Ziua Îndrăgostiților!
Adevarul
Un român a smuls clanța ușii și i-a încuiat pe nemți în vestiar, chiar înainte de finala de la sanie. Degeaba, germanii tot au luat aurul
Mediafax
O cunoscută companie revine în România și anunță că extinde serviciile de livrare în Europa. Care sunt celelalte țări
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Cancan.ro
Un nou caz Iorgulescu? În ce țară ar fi fugit Victoraș Micula după ce a fost condamnat la închisoare!
Ce se întâmplă doctore
O mai știți pe Fata Morgana?! Cum arată acum după ce a învins cancerul de piele. Imagini senzuale cu bruneta
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Citatul zilei de la Enzo Ferrari, omul care ura vacanțele: „Nu am plecat niciodată într-o călătorie adevărată”
Descopera.ro
Cercetătorii au surprins pentru prima dată cum se târăsc micile marsupiale spre marsupiul mamei lor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
90% dintre pierderile de vedere pot fi prevenite. Ce depinde de noi și ce ține de vârstă?
INEDIT
Doi preoți egipteni au ajuns la tomograf după mai bine de 2000 de ani. Ce comori pentru știință ascundeau mumiile
17:58
INEDIT
Orașul de basm care se află la granița a trei țări și se află la doar 40 de minute de zbor de România
17:49
MILITAR
Karol Nawrocki vrea o Polonie nucleară: „Sunt un susținător al aderării la un proiect nuclear. Atitudinea Rusiei față de Polonia este una agresivă”
17:47
INEDIT
Primul motan al Marii Britanii a împlinit 15 ani. Larry este cea mai importantă pisică politică
17:32
TURISM
Ce destinație fascinantă de vacanță ți se potrivește în funcție de zodie
17:24
COMENTARIU
Oana Țoiu comentează participarea lui Nicușor Dan la Consiliul de Pace al lui Trump: „Mai multe țări europene iau în considerare asta, dar nu fac anunțul în locul lor”
17:18
Cele mai noi
Cele mai noi
17:58
Doi preoți egipteni au ajuns la tomograf după mai bine de 2000 de ani. Ce comori pentru știință ascundeau mumiile
17:49
Orașul de basm care se află la granița a trei țări și se află la doar 40 de minute de zbor de România
17:47
Karol Nawrocki vrea o Polonie nucleară: „Sunt un susținător al aderării la un proiect nuclear. Atitudinea Rusiei față de Polonia este una agresivă”
17:32
Primul motan al Marii Britanii a împlinit 15 ani. Larry este cea mai importantă pisică politică
17:24
Ce destinație fascinantă de vacanță ți se potrivește în funcție de zodie
Vezi toate articolele
×
Caută
×
Trimite acest link pe
WhatsApp icon
mai multe...