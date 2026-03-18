Liberalul Viorel Cataramă contestă decizia puterii de la București de a împuternici Ucraina să poată depozita gazele țării noastre. Cunoscutul om de afaceri a explicat, în dialogul cu jurnalistul Ionuț Cristache din cadrul emisiunii Ai Aflat! de miercuri, de ce această iniațivă i se pare una inadecvată și nefastă pentru România.
Unul dintre primii antreprenori de succes de după Revoluție, Viorel Cataramă a observat că, din punctul său de vedere. prioritatea reală a unui președinte ar trebui să fie problemele țării, în primul rând bunăstarea propriilor cetățeni. În realitate, lucrurile stau exact invers, iar aceștia sunt ignorați în favoarea cetățenilor ucraineni, avertizează politicianul.
Ionuț Cristache: Acordul ăla cu depozitarea gazelor în Ucraina l-ați înțeles ca viziune de business, așa mă întreb. Dvs. v-ați da butelia din casă vecinului de peste gardă, adică nu e mai bine să o țineți la noastră casă?
Viorel Cataramă: Eu aș rezolva problemele României și m-ar interesa mai puțin problemele altora.
Cristache: Păi nu, aia e a noastră, e problema noastră, gazele noastre. Le dăm Ucrainei să le țină, țară aflată în război.
