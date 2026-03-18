Liberalul Viorel Cataramă contestă decizia puterii de la București de a împuternici Ucraina să poată depozita gazele țării noastre. Cunoscutul om de afaceri a explicat, în dialogul cu jurnalistul Ionuț Cristache din cadrul emisiunii Ai Aflat! de miercuri, de ce această iniațivă i se pare una inadecvată și nefastă pentru România.

Unul dintre primii antreprenori de succes de după Revoluție, Viorel Cataramă a observat că, din punctul său de vedere. prioritatea reală a unui președinte ar trebui să fie problemele țării, în primul rând bunăstarea propriilor cetățeni. În realitate, lucrurile stau exact invers, iar aceștia sunt ignorați în favoarea cetățenilor ucraineni, avertizează politicianul.

Ionuț Cristache: Acordul ăla cu depozitarea gazelor în Ucraina l-ați înțeles ca viziune de business, așa mă întreb. Dvs. v-ați da butelia din casă vecinului de peste gardă, adică nu e mai bine să o țineți la noastră casă?

Viorel Cataramă: Eu aș rezolva problemele României și m-ar interesa mai puțin problemele altora.

Statul, incapabil să rezolve problemele cetățenilor săi

Cristache: Păi nu, aia e a noastră, e problema noastră, gazele noastre. Le dăm Ucrainei să le țină, țară aflată în război.

Cataramă: D acă mă întrebați, dacă ar fi fost după puterea mea, nu le-aș fi dat. Deci, eu nu cred că România are resurse financiare să ajute alte țări atâta timp cât nu-și poate ajuta propriii cetățenii. Mie mi se pare asta un nonsens. Vorbesc de business, din afaceri. Dacă tu nu poți să-ți rezolvi problemele cetățenilor tăi, dacă tu nu poți să le asiguri, la 25% din populația României, un nivel de trai mai mare, deci nu poți… Nu poți să dai alocația copiilor mai mare, nu poți o mulțime de lucru să faci. Nu poți să faci.

Nu este absurd să te apuci să dai ajutoare altor țări? I ndiferent cine sunt țările alea și indiferent ce probleme au acele țări. Întâi te ocupi de țara ta și după ce ai rezolvat toate problemele… N oi nu suntem nici Finlanda, nici Norvegia, nici Suedia, ăi a pot să ajute.

Viorel Cataramă confirmă dezvăluirea Gândul: Există un plan de schimbare a lui Ilie Bolojan

Patrick André de Hillerin semnează un text dur după vizita lui Zelenski la București: Exista șansa să fim din cale afară de imbecili/ Ce dracu avem?/ Ce e cu noi?