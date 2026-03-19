Produsul de post oferit gratuit românilor în toate magazinele Mega Image din țara noastră, începând de astăzi, la achiziționarea unuia similar

Postul Paștelui, cel mai lung și mai aspru post din calendarul creștin-ortodox, a început în acest an pe 3 martie și se va încheia pe 19 aprilie. Timp de 48 de zile, mulți români aleg să renunțe la produsele de origine animală și să își adapteze alimentația. În acest context marile lanțuri de magazine vin cu oferte speciale dedicate produselor de post, iar una dintre cele mai atractive promoții începe chiar astăzi în magazinele Mega Image.

Oferte speciale Mega Image

Pe fondul cererii crescute pentru produse de post, Mega Image a pregătit o serie de reduceri și promoții pentru clienți.

Începând de astăzi, și până la data de 25 martie, Mega Image oferă gratuit un produs popular în perioada postului, pe care mulți români îl aleg pentru mesele rapide sau gustările de zi cu zi.

Toate magazinele Mega Image din țară a inclus în oferta de astăzi pateul vegetal Ardealul, disponibil în variantele cu ceapă verde și picant. Promoția este una de tip 1+1 gratuit: un produs costă 4,99 lei, iar la achiziționarea acestuia, al doilea este oferit fără costuri suplimentare. Practic, clienții plătesc un singur produs și pleacă acasă cu două.

Un detaliu important, pe care mulți îl pot trece cu vederea, ține de modul în care sunt expuse produsele. Acestea nu sunt ambalate împreună, astfel că fiecare client trebuie să ia separat două bucăți de la raft pentru a beneficia de ofertă.

Diverse sortimente de post

Pe lângă această ofertă de tip 1+1 gratuit, Mega Image include în promoțiile actuale și alte produse potrivite pentru perioada postului. Clienții pot găsi reduceri la zacuscă, fasole albă la borcan, diverse sortimente de pastă vegetală, soia, dar și la fructe și legume.

De asemenea, sunt disponibile oferte la produse congelate de post, precum mixuri de legume sau cartofi preparați, dar și deserturi precum turtă dulce, desert din soia cu vanilie sau băutură bio din orez și migdale.

Reducerea de preț se aplică la casa de marcat și este disponibilă în perioada 19 – 25 martie în limita stocului disponibil.

