Trump amenință Iranul cu distrugerea zăcământului de gaze South Pars, după atacul Teheranului asupra complexului GNL „Ras Laffan” din Qatar

Președintele Donald Trump avertizează Iranul că SUA ar putea distruge câmpul de gaze South Pars, dacă regimul de la Teheran va continua atacurile asupra instalației de gaz natural lichefiat (GNL) din Qatar. Tensiunile escaladează după atacul iranian asupra complexului Ras Laffan, cel mai mare instalație GNL din lume.

Tensiunile din Orientul Mijlociu ating un nou nivel periculos, după ce președintele Donald Trump a lansat un avertisment dur la adresa Iranului, în contextul atacurilor asupra infrastructurii energetice din Qatar.

Liderul de la Casa Albă a declarat miercuri că Statele Unite sunt pregătite să distrugă complet câmpul de gaze South Pars, unul dintre cele mai importante din lume, dacă Iranul va continua acțiunile militare împotriva instalațiilor de gaz natural lichefiat din regiune.

„Israelul nu va mai lansa niciun atac asupra acestui zăcământ extrem de important şi preţios din South Pars, cu excepţia cazului în care Iranul ar decide, în mod imprudent, să atace o ţară complet nevinovată, şi anume Qatarul. În acest caz, Statele Unite ale Americii, cu sau fără ajutorul sau consimţământul Israelului, vor distruge în totalitate zăcământul de gaze South Pars cu o forţă şi o putere pe care Iranul nu le-a mai văzut şi nici nu le-a cunoscut până acum”, a scris Donald Trump pe rețeaua sa de socializare, Truth Social.

Atacuri în lanț asupra infrastructurii energetice din Golf

Președintele american a confirmat, pe platforma Truth Social, că Israelul a lovit anterior câmpul de gaze South Pars, precizând că Statele Unite „nu ştiau nimic” despre această operațiune. În urma atacului, Iranul a ripostat, vizând instalația strategică de la Ras Laffan din Qatar.

Autoritățile de la Doha au confirmat joi dimineață un nou atac cu rachete balistice lansate din Iran asupra complexului industrial.

„Statul Qatar a fost ţinta unor rachete balistice, lansate din Iran, care au vizat complexul industrial Ras Laffan şi au provocat pagube”, a transmis Ministerul Apărării din Qatar.

La rândul său, televiziunea de stat iraniană a susținut că instalația a fost lovită din nou: „Rafinăria din Ras Laffan, din Qatar, a fost lovită din nou de o rachetă, arde”. Compania QatarEnergy a raportat incendii și „pagube considerabile” la instalația de producție GNL, unul dintre cele mai importante puncte energetice ale lumii.

Două dintre cele trei incendii provocate în urma atacului au fost stinse de echipele de intervenție, potrivit Ministerului de Interne din Qatar. Autoritățile au precizat că nu există victime.

Iranul avertizase anterior că va lovi infrastructura energetică din regiunea Golfului, ca răspuns la atacurile israeliano-americane asupra propriilor facilități.

Qatarul ocupă o poziție esențială pe piața globală, fiind al doilea exportator mondial de gaz natural lichefiat, după Statele Unite. Complexul Ras Laffan reprezintă principalul său centru de producție, iar orice destabilizare în zonă poate avea efecte majore asupra pieței energetice internaționale.

Recomandarea autorului:

Europa îi spune „nu” lui Trump în privința trimiterii de nave de război în Strâmtoarea Ormuz: „Nu ne șantajați! Acesta nu este războiul nostru”