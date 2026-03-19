Cum arată forțele militare ale României și pe ce loc se află Armata la nivel global. Punctele forte și punctele slabe ale Apărării

În contextul escaladării conflictului dintre Isarel-SUA și Iran, apare tot mai des întrebarea: Cât de capabile sunt forțele militare ale României în cazul unui posibil război la nivel global? Deși sunt voci sceptice care spun că România are o armată slabă și susțin că am fost acceptați în NATO datorită poziției noastre strategice, adevărul este că țara noastră nu este un stat peste care se poate trece cu vederea atunci când vine vorba despre forțele militare. În acest sens, Global Firepower a realizat un clasament al celor mai puternice armate din lume pentru anul 2026 și arată diferențe uriașe între marile puteri militare și statele cu capacități militare mai reduse. Analiza prezintă o imagine detaliată a forțelor armate ale principalelor state și ia în calcul aspecte precum dimensiunea armatei, bugetele militare și echipamentele din dotare.

În 2026, România se află pe locul 52 în topul țărilor cu cele mai puternice armate din lume, din 145 de state cuprinse în clasamentul realizat de publicația specializată în apărare Global Firepower. Important de menționat este faptul că Global Firepower (GFP) nu este o sursă oficială, dar analizează indicele de putere militară (PowerIndex) pe baza a peste 60 de indicatori, inclusiv numărul de militari activi, diversitatea armamentului, resursele naturale, capacitatea logistică, infrastructrua strategică și oferă o perspectivă asupra capacităților militare convenționale ale statelor analizate. Deși a pierdut un loc în clasament, din punct de vedere militar, România rămâne lider regional, Ungaria fiind pe locul 57, Bulgaria pe locul 62, iar Serbia pe locul 63.

Care este statul cu cea mai puternică forță militară

Statele Unite, Rusia și China rămân printre cele mai puternice forțe militare ale lumii și continuă să domine clasamentul realizat de Global Firepower. În 2025, bugetul Apărării al SUA a depășit 830 de miliarde de dolari, cel mai mare din lume. Armata americană are aproximativ 1,3 milioane de militari activi, la care se adaugă încă 800.000 de rezerviști. Forțele aeriene și navale sunt printre cele mai dezvoltate din lume.

Aviația militară a Statelor Unite dispune de aproximativ 1.800 de avioane de vânătoare, 900 de avioane de atac și aproximativ 1.000 de elicoptere de atac. În același timp, flota navală include 11 portavioane, 9 nave de desant portelicoptere, 83 de distrugătoare, 27 de corvete și 66 de submarine. Forțele Terestre americane au aproape 4.000 de tancuri, aproximativ 1.500 de piese de artilerie autopropulsate și aproximativ 1.700 de lansatoare multiple de rachete.

Din anumite puncte de vedere, forțele militare ale României stau foarte bine, potrivit analizei GFP. De exemplu, la capitolul fregate, România are trei astfel de nave și se află pe poziția 16 din 145, iar la capitolul corvete pe 8 din 145, cu șapte astfel de nave aflate în serviciu activ. De asemenea, țara noastră ocupă locul 13 la artilerie tractată, locul 21 la sisteme MLRS (lansatoare multiple de rachete) și locul 23 la rețeaua feroviară.

Din punct de vedere financiar, România are un buget militar de aproximativ 10,23 mld. dolari, adică locul 34 din 145. De asemenea, la indicatorul privind paritatea puterii de cumpărare, țara noastră se află pe locul 35 la nivel global, cu o valoare estimată la aproximativ 774 mld. dolari.

De altfel, Armata României are aproximativ 75.000 de militari în serviciu, aproximativ 55.000 de rezerviști și aproximativ 15.000 de membri ai forțelor paramilitare. În plus, România deține arme și platforme capabile. Forțele Aeriene române au în dotare aproximativ 32 de avioane de tip F-16 și 60 de elicoptere.

Forțele Terestre au aproximativ 250 de tancuri și aproximativ 240 de lansatoare multiple de rachete.

De asemenea, Forțele Navale ale României au în dotare 3 fregate și 4 corvete.

De asemenea, în România există un scut anti-rachetă (platformă Aegis Ashore) foarte performant, la Deveselu. Acesta are rolul de a intercepta rachetele balistice care vizează flancul estic al NATO.

Care sunt punctele slabe ale Apărării

În contrast, stăm foarte prost la 9 capitole, conform analizei Global Firepower. Forțele militare ale României nu dispun de avioane de atac la sol, submarine, distrugătoare și elicoptere de atac, motiv pentru care ocupăm poziția 145 din 145 posibile. De asemenea, analiza evidențiază faptul că nivelul datoriei externe este unul extrem de ridicat, aproximativ 145 mld. dolari, motiv pentru care țara noastră se situează pe locul 104 din 145. Indicatorul este important deoarece, pe termen lung, spațiul fiscal pentru investiții în domeniul apărării ar putea fi afectat.

Ce investiții urmează să facă România în apărare

Este important de precizat că România continuă programele de înarmare, inclusiv cu bani europeni prin programul SAFE. În total acesta costă 9,6 miliarde de euro, iar România va lua transportatoare blindate de personal 8×8 / Piranha 5, vedete de intervenție pentru scafandri, nave de patrulare maritimă, elicoptere multi-misiune H225M, sisteme de rachete Naval Strike Missile (NSM), armele și muniția individuală de infanterie la standard NATO, mașini de luptă pentru infanterie pe șenile, sisteme de apărare antiaeriană, radare și sisteme de rachete sol-aer și muniții.

Armata României continuă să se mențină la mijlocul clasamentului global și are anumite puncte forte din punct de vedere al infrastructurii logistice și al unor capabilități terestre și navale. Totuși, lipsa unor platforme militare moderne, precum avioanele de atac dedicate, rămâne una dintre principalele provocări pentru modernizarea forțelor armate.

