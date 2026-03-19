Dan Dungaciu: „Europenii voiau autonomie față de SUA, dar totodată să fie protejați de americani”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a explicat faptul că europenii voiau autonomie față de SUA, dar și protecție americană. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Ai grijă ce îți dorești, cum zice românul. Ei și-au dorit o autonomizare față de America. Dar ei vor să fie și sub cupola NATO, și independenți. Și acuma practic li se dă ceea ce și-au dorit. Numai că europenii se uită cu un ochi roșu de furie la Trump și cu un ochi roșu de spaimă la Vladimir Putin.”

Acesta explică faptul că europenii trebuie să ia o decizie. Dacă președintele Donald Trump ar scoate SUA din NATO, Europa ar rămâne fără sprijin și ar fi expusă.