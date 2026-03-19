Dan Dungaciu: „Europenii voiau autonomie față de SUA, dar totodată să fie protejați de americani”

prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a explicat faptul că europenii voiau autonomie față de SUA, dar și protecție americană.
Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a explicat faptul că europenii voiau autonomie față de SUA, dar și protecție americană. Acesta explică faptul că europenii trebuie să ia o decizie. Dacă președintele Donald Trump ar scoate SUA din NATO, Europa ar rămâne fără sprijin și ar fi expusă.
„Da, în esență, cam ăsta a fost rolul ei… Conflictul NATO, mă rog, teoretic, era cu Rusia. Pentru că, iertați-mă, au făcut afaceri europenii cu Rusia într-un mod, aici avea Donald Trump dreptate, fără să le pese de nicio considerație de securitate. Până la invazia a doua, că în 2014 a început și până în 2022, când s-a rupt, ca să zic așa, lanțul de iubire între Europa și ruși. Da, în esență, NATO nu prea mai are un rol nemijlocit. Iar ce se va întâmpla acuma va fi, iertați-mă, bomboana de pe colivă. Dacă Donald Trump își ia în serios… Pentru că e evident că supărarea pe membrii NATO va fi suficient de puternică poate ca să se extindă la nivelul întregii instituții NATO, ceea ce îi va pune pe europeni sub o presiune majoră. Ai grijă ce îți dorești, cum zice românul. Ei și-au dorit o autonomizare față de America. Dar ei vor să fie și sub cupola NATO, și independenți. Și acuma practic li se dă ceea ce și-au dorit. Adică, băi, ce-ați vrut? Autonomie față de America? Uite, americanii au ieșit din NATO, faceți-vă voi Europa Unită, înarmată, eficientă. Numai că europenii se uită cu un ochi roșu de furie la Trump și cu un ochi roșu de spaimă la Vladimir Putin. Și acuma trebuie să ia o decizie. Pentru că sigur mai rău cu rău, dar mai rău fără rău. Ce o să se facă europenii dacă nu mai au cupola de securitate NATO? Asta e o întrebare pe care nici măcar în cel mai negru coșmar nu cred că și-o pun cu adevărat. Eu nu cred, însă, că nu va fi chiar atât de ușor să se decupleze Donald Trump de NATO.”, a declarat analistul.