Invitat în ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat!, invitatul jurnalistului Ionuț Cristache, omul de afaceri liberal Viorel Cataramă a comentat că din punctul său de vedere, cvea mai bubnă opțiune opentru rezolvarea crizei politice ar fi scoaterea USR de la guvernare și formarea unei alianțe a PNL cu AUR.

Eu cred în acest moment că soluția pentru România ar fi PNL-AUR. Pentru că PNL ar trebui să fie partidul conservator. Nu mai poți să mai stai cu progresiștii, ei nu trebuie să mai conducă România, a declarat Cataramă.

Lipsa bugetului, dovada supremă că legile nu sunt respectate

Că nu avem buget este o dovadă clară că cei care conduc România nu respectă legea. Deci, după știința mea, avem o lege care spune că bugetul trebuie adoptat până la sfârșitul anului. Avem mai multe legi care nu sunt respectate de actuala guvernare. Ce vreau să scot în evidență este că cei care conduc România niciodată nu au respectat legile sau pentru ei legile au fost opționale. Numai pentru noi, cetățenii, de rând, legile sunt obligatorii și suntem trași la răspundere imediat. Pentru cei care conduc, legile sunt opționale. În buza acestui haos generalizat se mai conturează o altă criză politică și anume înțeleg că penaliștii, colegii dumneavoastră, planuiesc să decide soarta acestui guvernulat pentru totdeauna și să schimbe pe Ilie Bolojan. Deci sunt la curent cu mai multe scenarii ca să vehiculează. Ceea ce se întâmplă astăzi în România și în Parlament nu e nimic nou. S-a întâmplat în fiecare an. Până în moarte eu nu prea ne-am mai lungit cu bugetul. Nu, dar vorbesc de dezbaterile și așa mai departe, a completat politicianul.

