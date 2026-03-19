Cristina Maria, o româncă de 46 de ani, s-a deghizat în călugăriță și a bătut la ușa unei pensionare. Ce a urmat

O româncă în vârsta de 46 de ani, stabilită în Italia, la Assisi, împreună cu un bărbat italian, în vârsta de 70 de ani, s-au dat drept călugăriță, respectiv preot, pentru a lua bani de o bătrână care se afla într-o stare gravă de vulnerabilitate psihică și fizică.

Cristina Maria s-a dat drept călugăriță și a păcălit o pensionară

Cristina Maria Preda și Giorgio Cadamuro, ambii stabiliți în Assisi au reușit să păcălească o femeie de 50 de ani care se confrunta cu multiple probleme medicale certificate, pe fondul consumului de alcool și droguri început de la vârsta de 16 ani, având dependență cronică, ciroză hepatică, cardiopatie ischemică cronică, antecedente de infarct miocardic acut, precum și tulburări anxios-depresive, psihiatrice și neurologice. Mai mult de atât, victima suferea și după pierderea soțului său, conform Il Gazzettino.

Toate acestea s-au întâmplat între decembrie 2023 și aprilie 2024. Conform anchetatorilor, bărbatul de 70 de ani s-ar fi dus la femeie acasă, în localitatea Pieve di Cadore, și s-ar fi prezentat prima dată în calitate de diacon, apoi ca preot.

Cât despre românca de 46 de ani, pe numele ei Cristina Maria Preda, ar fi pretins că face parte dintr-un ordin religios, fără să fie clar despre ce ordin era vorba.

Sume obținute între 3.000 și 4.000 de euo

Cei doi făptași au profitat de condiția vulnerabilă a femeii și au determinat-o să le dea sume mari de bani. Conform autorităților, valoarea ar fi estimată între 3.000 și 4.000 de euro.

Sub pretextul că îi oferă sprijin într-un moment sensibil, Cristina Maria Preda și Giorgio Cadamuro au reușit așa să obțină acces la cardul bancar conectat la contul soțului, cu care au făcut plăți în valoare de 1.039 de euro.

Conform informațiilor din dosar, bărbatul în vârstă de 70 de ani, care s-a prezentat în fața femeii sub numele de „don Bruno” din dieceza din Conegliano și care ținea legătura constant cu femeia păgubașă, a reușit să obțină o procură notarială pentru a acționa în numele acesteia în administrarea bunurilor mobile și imobile moștenite după decesul soțului.

Termenul de judecată a avut loc la începutul acestei săptămânii, însă Cristina Maria Preda și Giorgio Cadamuro nu s-au prezentat în fața judecătorului. Procesul va continua la data de 12 noiembrie, când urmează să fie audiați alți martori.

