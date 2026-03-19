Prețul petrolului a explodat pe piețele asiatice, după atacurile Iranului asupra instalațiilor energetice din Golf. Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu afectează direct aprovizionarea globală și crește presiunea pe piețe. Piața globală a petrolului a reacționat imediat la intensificarea conflictului din Orientul Mijlociu, iar cotațiile au urcat puternic la deschiderea tranzacțiilor din Asia.

Prețul țițeiului Brent a ajuns la 112,00 dolari, în creștere cu 4,27%, în timp ce West Texas Intermediate a urcat la 98,95 dolari, cu un avans de 2,73%, potrivit datelor OilPrice, citate de Mediafax.ro.

Creșterea accelerată a prețurilor vine după o serie de atacuri lansate de Iran asupra infrastructurii energetice din regiunea Golfului, ca răspuns la loviturile israeliene asupra câmpului de gaze South Pars.

Qatarul a confirmat impactul direct asupra sectorului energetic, anunțând că atacurile au provocat „daune extinse” în jurul complexului Ras Laffan, cea mai mare instalație de gaze naturale lichefiate din lume.

În paralel, Emiratele Arabe Unite au suspendat operațiunile la instalația de gaze Habshan, după ce resturi ale unor rachete interceptate au afectat infrastructuri cheie, inclusiv câmpul petrolier Bab.

Valul de atacuri nu s-a oprit aici. Arabia Saudită, Kuweit, Irak și Bahrain se află, de asemenea, sub presiune, fiind vizate de acțiuni similare. Autoritățile saudite au anunțat că sistemele de apărare au interceptat 19 drone în Provincia de Est și patru rachete lansate spre capitala Riad.

În același timp, transportul maritim devine tot mai vulnerabil. UKMTO a raportat că o navă aflată la est de Strâmtoarea Ormuz a luat foc după ce a fost lovită de un „proiectil necunoscut”.

