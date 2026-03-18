Cataramă, previziune sumbră: ”România va cădea sub sfera de influență a Rusiei”

Prezent în ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, liberalul Viorel Cataramă a oferit o analiză critică a actualului context geopolitic mondial, unul foarte problematic pentru România. Astfel, apreciază unul dintre cei mai cunoscuți membri PNL, țara noastră se confruntă cu riscuri mari din partea marelui vecin de la Răsărit, Federația Rusă.

Membru marcant al partidului istoric, invitatul jurnalistului Gândul anticipează că se va ajunge la o împărțire a sferelor de influență între America, Rusia și China.

România duce o politică progresistă în plin val conservator mondial

Viorel Cataramă: În acest context, România va intra, din păcate, în sfera de influență a Rusiei.

Ionuț Cristache: Credeți că va fi lăsată din brațe de America?

Cataramă: Da, de ce nu? Cu ce merită România, care duce în continuare o politică progresistă, când valul conservator vine peste lume, să fie ținută în brațe?

Cristache: Cum va arăta România în scenariul ăsta negativ sub zona de influență a Rusiei? Că a mai fost pe acolo și n-a adus-o bine, indiferent de ce spun nostalgicii acelor vremuri.

Omul de afaceri mărturisește că ipoteza unei reveniri a țării la sfera de influență a rușilor, cum a fost în perioada URSS în perioada comunismului, îi dă fiori reci.

Cataramă: Nu, a fost o catastrofă. Spre deosebire de dvs., eu am trăit în comunism. Și știu ce nenorocire a fost comunismul pe capul românilor. Deci comunismul nu se mai întoarce. S-a încercat cu neomarxismul, care era o formă mai evoluată, dacă vreți, de socialism. Ce va însemna asta e greu de spus. Dar numai gândul că România ar putea să vină din nou în sfera de influență a Rusiei, pe mine mă îngrozește. Nu știu de ce nu îi îngrozește și pe cei care conduc România astăzi.

Relația cu SUA nu mai poate fi salvată

Cristache: E un soi de fatalitate pe care o intuiți? Sau se mai pot salva niște lucruri în relația cu Statele Unite?

Cataramă: Cu actuala conducere politică a României, nu.

Cristache: Dar oamenii ăștia o fac premeditat, o fac la ordin, o fac că n-au încotro, de ce o fac?

Cataramă: Dacă o face Franța, dacă o face Anglia, dacă o face Germania, de ce să nu o facă și România? Ăia nu gândesc sau n-ar trebui să gândească în termenii în care ar trebui să gândească România? Ăia de ce o fac? E o întrebare totuși legitimă. De ce să rup de Statele Unite?

AUTORUL RECOMANDĂ

