Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Cataramă, previziune sumbră: ”România va cădea sub sfera de influență a Rusiei”

Cataramă, previziune sumbră: ”România va cădea sub sfera de influență a Rusiei”

18 mart. 2026, 18:32, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Cataramă, previziune sumbră: ”România va cădea sub sfera de influență a Rusiei”

Prezent în ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, liberalul Viorel Cataramă a oferit o analiză critică a actualului context geopolitic mondial, unul foarte problematic pentru România. Astfel, apreciază unul dintre cei mai cunoscuți membri PNL, țara noastră se confruntă cu riscuri mari din partea marelui vecin de la Răsărit, Federația Rusă.

Membru marcant al partidului istoric, invitatul jurnalistului Gândul anticipează că se va ajunge la o împărțire a sferelor de influență între America, Rusia și China.

România duce o politică progresistă în plin val conservator mondial

Viorel Cataramă: În acest context, România va intra, din păcate, în sfera de influență a Rusiei. 

Ionuț Cristache: Credeți că va fi lăsată din brațe de America? 

Cataramă: Da, de ce nu? Cu ce merită România, care duce în continuare o politică progresistă, când valul conservator vine peste lume, să fie ținută în brațe?

Cristache: Cum va arăta România în scenariul ăsta negativ sub zona de influență a Rusiei? Că a mai fost pe acolo și n-a adus-o bine, indiferent de ce spun nostalgicii acelor vremuri.

Omul de afaceri mărturisește că ipoteza unei reveniri a țării la sfera de influență a rușilor, cum a fost în perioada URSS în perioada comunismului, îi dă fiori reci.

Cataramă: Nu, a fost o catastrofă. Spre deosebire de dvs., eu am trăit în comunism. Și știu ce nenorocire a fost comunismul pe capul românilor. Deci comunismul nu se mai întoarce. S-a încercat cu neomarxismul, care era o formă mai evoluată, dacă vreți, de socialism. Ce va însemna asta e greu de spus. Dar numai gândul că România ar putea să vină din nou în sfera de influență a Rusiei, pe mine mă îngrozește. Nu știu de ce nu îi îngrozește și pe cei care conduc România astăzi.

Relația cu SUA nu mai poate fi salvată

Cristache: E un soi de fatalitate pe care o intuiți? Sau se mai pot salva niște lucruri în relația cu Statele Unite?

Cataramă: Cu actuala conducere politică a României, nu.

Cristache: Dar oamenii ăștia o fac premeditat, o fac la ordin, o fac că n-au încotro, de ce o fac? 

Cataramă: Dacă o face Franța, dacă o face Anglia, dacă o face Germania, de ce să nu o facă și România? Ăia nu gândesc sau n-ar trebui să gândească în termenii în care ar trebui să gândească România? Ăia de ce o fac? E o întrebare totuși legitimă. De ce să rup de Statele Unite?

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS JD Vance vrea să viziteze Ungaria înainte de alegerile parlamentare, în semn de sprijin pentru Viktor Orbán
19:50
JD Vance vrea să viziteze Ungaria înainte de alegerile parlamentare, în semn de sprijin pentru Viktor Orbán
FLASH NEWS Kelemen Hunor, despre criza prețurilor la pompă: „Dacă combustibilul trece de 10 lei pe litru, atunci trebuie o intervenție”
19:49
Kelemen Hunor, despre criza prețurilor la pompă: „Dacă combustibilul trece de 10 lei pe litru, atunci trebuie o intervenție”
FLASH NEWS După blocajul din Parlament, ministrul de Finanțe nu poate spune când se va vota bugetul: „Suntem obligați de circunstanțe să găsim o soluție”
19:40
După blocajul din Parlament, ministrul de Finanțe nu poate spune când se va vota bugetul: „Suntem obligați de circunstanțe să găsim o soluție”
RĂZBOI Tulsi Gabbard, șefa serviciilor SUA, contrazice obiectivul operațiunii lui Trump: „Iranul nu a mai reluat îmbogățirea uraniului din iunie 2025”
19:35
Tulsi Gabbard, șefa serviciilor SUA, contrazice obiectivul operațiunii lui Trump: „Iranul nu a mai reluat îmbogățirea uraniului din iunie 2025”
REACȚIE Miruță se avântă în scandalul bugetului: PSD a jucat la două capete: în Coaliție, dar și cu AUR/România merită mai mult decât această gargară ieftină
19:30
Miruță se avântă în scandalul bugetului: PSD a jucat la două capete: în Coaliție, dar și cu AUR/România merită mai mult decât această gargară ieftină
CONTROVERSĂ Șefa serviciilor americane spune că regimul din Iran este încă intact după operațiunea SUA și a Israelului care a început acum trei săptămâni
19:28
Șefa serviciilor americane spune că regimul din Iran este încă intact după operațiunea SUA și a Israelului care a început acum trei săptămâni

Cele mai noi

Trimite acest link pe