Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că Statele Unite doresc o soluționare a războiului dintre Rusia și Ucraina până la începutul verii, în ciuda faptului că toate seriile de negocieri de până acum au avut o rezoluție nefavorabilă. Cu toate astea, ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Witaker, negat afirmațiile președintelui Ucrainei potrivit cărora Washingtonul a stabilit un termen limită pentru încheierea războiului.

„Nu cred că acest lucru a fost anunțat de Statele Unite. Ne dorim încetarea luptelor. Ne dorim ca ambele părți să se reunească și să cadă de acord asupra unui acord de pace. Ne-ar plăcea ca acest lucru să se întâmple cât mai curând posibil și… pur și simplu ne dorim… încetarea suferinței și a crimelor din Ucraina”, a spus Matthew Witaker.

Rusia vrea un acord de pace doar în termenii conveniți de Trump și Putin în Alaska

Între timp, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dimitri Peskov, a declarat că un progres în acceptarea păcii este posibil doar prin respectarea pozițiilor convenite la întâlnirea de la Anchorage. În același timp, el a menționat, de asemenea, că Kremlinul nu dorește să intre public în detaliile acordurilor încheiate, deoarece discuțiile privind încheierea războiului din Ucraina ar trebui să aibă loc cu ușile închise.

La sfârșitul lunii ianuarie, a devenit cunoscut faptul că Rusia dorește ca un potențial acord de pace cu Ucraina să se bazeze pe așa-numita „formulă Anchorage ”. În special, o astfel de inițiativă implică concesii teritoriale din partea Ucrainei, inclusiv stabilirea controlului rusesc asupra întregului Donbas. Rușii susțin că această idee a fost deja convenită între Vladimir Putin și Donald Trump la întâlnirea de anul trecut din Alaska.

Ucraina, în schimb, nu este de acord cu semnarea rapidă a unui armistițiu și insistă asupra garanțiilor de securitate, despre care spune că ar trebui să fie un element cheie al oricăror acorduri de încetare a războiului.

