09 feb. 2026, 19:44, Știri externe
Contre între americani și Zelenski. Cele două părți se contrazic pe data încheierii războiului în Ucraina

Statele Unite au reacționat la declarația lui Volodimir Zelenski privind „termenul limită” pentru încheierea războiului din Ucraina. Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Witaker, a negat afirmațiile președintelui ucrainean potrivit cărora SUA au stabilit un nou termen limită pentru încheierea războiului cu Rusia.

Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că Statele Unite doresc o soluționare a războiului dintre Rusia și Ucraina până la începutul verii, în ciuda faptului că toate seriile de negocieri de până acum au avut o rezoluție nefavorabilă. Cu toate astea, ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Witaker,  negat afirmațiile președintelui Ucrainei potrivit cărora Washingtonul a stabilit un termen limită pentru încheierea războiului.

Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Witaker, a negat afirmațiile președintelui Ucrainei potrivit cărora Statele Unite au stabilit un nou termen limită pentru încheierea războiului din Ucraina, respectiv iunie.

„Nu cred că acest lucru a fost anunțat de Statele Unite. Ne dorim încetarea luptelor. Ne dorim ca ambele părți să se reunească și să cadă de acord asupra unui acord de pace. Ne-ar plăcea ca acest lucru să se întâmple cât mai curând posibil și… pur și simplu ne dorim… încetarea suferinței și a crimelor din Ucraina”, a spus Matthew Witaker.

Rusia vrea un acord de pace doar în termenii conveniți de Trump și Putin în Alaska

Între timp, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dimitri Peskov, a declarat că un progres în acceptarea păcii este posibil doar prin respectarea pozițiilor convenite la întâlnirea de la Anchorage.  În același timp, el a menționat, de asemenea, că Kremlinul nu dorește să intre public în detaliile acordurilor încheiate, deoarece discuțiile privind încheierea războiului din Ucraina ar trebui să aibă loc cu ușile închise.

La sfârșitul lunii ianuarie, a devenit cunoscut faptul că Rusia dorește ca un potențial acord de pace cu Ucraina să se bazeze pe așa-numita „formulă Anchorage ”. În special, o astfel de inițiativă implică concesii teritoriale din partea Ucrainei, inclusiv stabilirea controlului rusesc asupra întregului Donbas. Rușii susțin că această idee a fost deja convenită între Vladimir Putin și Donald Trump la întâlnirea de anul trecut din Alaska.

Ucraina, în schimb, nu este de acord cu semnarea rapidă a unui armistițiu și insistă asupra garanțiilor de securitate, despre care spune că ar trebui să fie un element cheie al oricăror acorduri de încetare a războiului.

