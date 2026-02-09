Prima pagină » Știri externe » Talibanii au început să acorde străinilor permise de ședere în Afganistan. Cât de greu se obține viza

09 feb. 2026, 19:49, Știri externe
Talibanii au început să acorde străinilor permise de ședere în Afganistan — chiar și pentru 10 ani. Există o condiție: pentru a te muta în Afganistan și a obține permisul de ședere, va trebui să faci investiții.

Permisele de ședere în „Cimitirul imperiilor” pot fi acordate pe o perioadă de la 1 la 10  ani. Detalii au fost publicate pe site-ul oficial al guvernului taliban. Afganistanul se află de 5 ani consecutiv în top 5 cele mai periculoase locuri de pe Pământ. Cauzele sunt terorismul, instabilitatea politică, sărăcia și criza umanitară rezultată după venirea talibanilor.

Afganistanul (sau mai precis, Emiratul Islamic Afganistan), cunoscut și sub denumirea de „Cimitirul Imperiilor” și „intersecția Asiei, este o țară aridă și predominant muntoasă, bogată în zăcăminte de litiu, fier, zinc și cupru. De asemenea, este un mare producător de șofran și cașmir. Anterior, a fost cel mai mare producător global de mac,  canabis și heroină.

Au trecut 5 ani de la revenirea regimului taliban

Regimul democratic afgan s-a prăbușit după 20 de ani în urma retragerii trupelor SUA din țară și revenirii talibanilor la conducerea țării în anul 2021. Administrația fostului președinte american Joe Biden a fost blamată pentru dezastrul umanitar cauzat de retragerea haotică a trupelor militare și a personalului diplomatic american. De la revenirea talibanilor care au reimpus Sharia, femeilor li s-a interzis să mai urmeze studii superioare, să mai publice cărți sau să se mai îmbrace modern. Chiar și bărbații au primit interdicție la consumul de alcool, jocuri video, jocuri de noroc, șah și filme străine, filme de comedie și filme erotice.

Donald Trump, actualul președinte, atunci aflat în opoziție, l-a criticat dur pe Biden pentru „dezastru”, iar senatorul republican Mitch McConnell a comparat „Căderea Kabulului” cu „Căderea Saigonului” în 1975, marcând un final umilitor al unui război de 20 de ani desfășurat în Afganistan.

Elicopterele și aeronavele SUA au evacuat ambasada și câțiva civili de pe aeroport într-o manieră similară cu cea a retragerii din Vietnam, tot după un război de două decenii (1955-1975). SUA au ocupat Afganistan în 2001 prin Operațiunea Enduring Freedom pentru înlăturarea regimului taliban, anihilarea bazelor grupării teroriste al-Qaeda și vânarea liderului terorist Osama ben Laden, considerat autorul care a orchestrat atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001. Osama ben Laden a fost ucis 10 ani mai târziu, în Pakistan, prin Operațiunea Neptune Spear.

