Incident pe aeroportul Otopeni. Un avion aflat la sol a fost acroșat de un autovehicul special. Zborurile au fost întârziate

Un incident a avut loc, luni seară, pe aeroportul Otopeni, după ce un Ambulift (autoturism cu echipaj medical pentru preluarea de la avion a persoanelor), a lovit ușa de acces a unui avion ATR 72-600 al TAROM, au anunțat reprezentanții aeroportului. Incidentul a provocat întârzierea altor zboruri.

Un autovehicul de tip Ambulift a acroșat una dintre balustradele de la o scara a unui avion ATR care urma să decoleze cu destinația Iasi la ora 18.15.

Balustrada respectivă a fost înlocuită și avionul urmează să decoleze în jurul orei 20.00, cu o întârziere de o oră și 45 de minute.

La bordul avionului se află 59 de pasageri.