Combinatul Siderurgic Hunedoara a fost achiziționat de omul de afaceri Umbrărescu. Tranzacție de 12,5 milioane de euro.

Ruxandra Radulescu
09 feb. 2026, 19:28, Economic
Unitatea siderurgică ArcelorMittal Hunedoara va ajunge oficial în proprietatea UMB Steel, companie controlată de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu, după ce Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ArcelorMittal a aprobat vânzarea activelor pentru suma de 12,5 milioane de euro plus TVA, transmite MEDIAFAX

Tranzacția urmează să fie aprobată de acționari în luna februarie, iar finalizarea și implementarea acesteia sunt estimate cel târziu pentru 1 iunie 2026, scrie ZF.

Conform documentelor depuse la Bursa de Valori București, UMB Steel preia integral activele corporale deținute de ArcelorMittal Hunedoara.

Acestea includ echipamentele de producție și instalațiile industriale, precum cuptorul electric cu arc (EAF), laminorul, cuptorul oală (LF), instalația de degazare în vid (VD), macarale industriale, locomotive, utilaje pentru prelucrarea fierului vechi, piese de schimb, echipamente de laborator și cântărire.

De asemenea, tranzacția ArcelorMittal Hunedoara – UMB Steel cuprinde toate materialele și stocurile, inclusiv fier vechi, feroaliaje, materiale refractare, electrozi și cilindri de laminare.

UMB Steel va prelua terenurile și clădirile situate în perimetrul amplasamentului industrial, cu o suprafață totală de aproximativ 1,06 milioane de metri pătrați, dar și terenuri din afara amplasamentului, însumând circa 494.000 de metri pătrați.

În tranzacție este inclusă și halda de zgură, cu parcelele aferente, având o suprafață totală de aproximativ 928.000 de metri pătrați.

Nu sunt incluse în tranzacție echipamentele IT, infrastructura software, serverele, licențele și abonamentele cloud.

Tranzacția presupune și preluarea de către UMB Steel a obligațiilor și răspunderilor de mediu, inclusiv cele asociate activităților desfășurate anterior pe amplasament și pe halda de zgură. Totodată, este posibil transferul autorizațiilor integrate de mediu existente.

Combinatul Siderurgic Hunedoara mai are doar 100 de angajați

În prezent, ArcelorMittal Hunedoara mai are aproximativ 100 de angajați, față de 500 la momentul închiderii definitive a producției, în toamna anului trecut.

Aceștia desfășoară activități de întreținere, pază și servicii auxiliare, fără legătură directă cu producția.

În anul 2006, considerat cel mai bun din ultimele două decenii, ArcelorMittal Hunedoara înregistra afaceri de 746,5 milioane de lei și un profit net de 22,5 milioane de lei, având 1.913 angajați. Combinatul producea profile și corniere destinate piețelor de energie, construcții și infrastructură.

