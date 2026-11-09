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„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 10 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ștefan Popescu
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 10 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ștefan Popescu
Gandul
Publicat:
09.11.2026, 18:17
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Invitatul emisiunii este Ștefan Popescu.
Emisiunea poate fi urmărită pe
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