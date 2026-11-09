Dronă interceptată la aproape 30 de kilometri de Sulina, în timp ce Ursula Von der Leyen se află la București. A fost emis Ro-Alert în județul Tulcea, iar 2 avioane F-16 au fost ridicate de la sol

O altă dronă a fost interceptată de radare, anunță Ministerul Apărării Naționale. Țina aeriană a fost detectată la aproape 30 de kilometri de Sulina, în spațiul aerian al Ucrainei. În urma situației, a fost emis mesaj Ro-Alert în județul Tulcea, iar două avioane F-16 au fost ridicate de la sol. Incidentul are loc în timp ce Ursula Von der Leyen se află la București, pentru a se întâlni cu oficialii români.

Update. MApN a revenit cu noi informații. Alerta aeriană a încetat la ora 18:03. Ministerul Apărării Naționale anunță că ținta a pătruns în spațiul aerian până la 20 km Est de Sulina și a dispărut de pe radar la scurt timp.

O țintă aeriană a fost detectată în apropiere de Sulina, în spațiul aerian ucrainean. Două avioane F-16 românești au fost ridicate de la sol, decolând de la Baza 86 Aeriană Fetești. Populația din estul județului Tulcea a fost alertată prin Ro-Alert.

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„În cursul serii de astăzi, 9 noiembrie, o țintă aeriană a fost detectată la aproximativ 30 de kilometri nord-est de Sulina, în spațiul aerian al Ucrainei.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din estul județului Tulcea, iar la ora 17.19 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Vom reveni cu informații, în funcție de evoluția situației”, transmite MApN pe Facebook.

Incidentul are loc în timpul vizitei Ursulei Von der Leyen la București

Incidentul are loc în timpul vizitei Ursulei Von der Leyen la București. Șefa Comisiei Europene s-a întâlnit, azi, în jurul orei 15:30, cu Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni. Discuțiile de la Cotroceni vizează securitatea infrastructurii maritime, investițiile europene în apărare și aderarea Republicii Moldova la UE. Ulterior, Ursula von der Leyen va merge în Bulgaria, unde se va întâlni cu premierul Rumen Radev.

„Tocmai am sosit la București pentru a oferi solidaritatea și sprijinul Europei pentru România. Amenințările, atacurile și incursiunile sunt în creștere în largul coastelor Mării Negre. Dar România și Bulgaria pot conta pe un răspuns european puternic și unit”, a scris șefa Comisiei Europene pe X.

Apoi, aceasta a fost primită de premierul Luca Niculescu la Palatul Victoria.