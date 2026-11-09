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Cristoiu desființează intenția lui Nicușor Dan de a supraveghea procesul de vot: E halucinant/Nu există nicăieri în istoria democrației, nici în istoria legilor

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Intenția președintelui Nicușor Dan de a regîndi mecanismul de votare în timpul campaniilor electorale este una aberantă, consideră scriitorul și analistul politic Ion Cristoiu. Acesta a argumentat, în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache de luni, de ce un astfel de demers încalcă regulile unui proces electoral în orice democrație, precum și legile. 

Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Declarația controversată a președintelui țării

Acum câteva zile, Nicușor Dan afirma enigmatic că „legitimitatea unor alegeri nu se mai rezumă la numărarea corectă a voturilor”.

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Preşedintele a atras atenţia asupra riscurilor pe care manipularea informaţională şi inteligenţa artificială le aduc procesului electoral. Astfel, seful statului consideră că legitimitatea alegerilor depinde şi de modul în care se desfăşoară campania şi de accesul cetăţenilor la informaţii corecte. Practic, șeful statului avertizează că numărarea corectă a voturilor nu mai garantează legitimitatea alegerilor. „Trebuie să ne uităm la cum se desfăşoară campania”, mai spune Dan.

Din perspectiva cunoscutului jurnalist Ion Cristoiu, deși orice campanie electorală, din orice țară, implică o anumită doză de manipulare, sugestia președintelui trece cu mult peste o linie roșie.

O premieră în istoria legilor

Așa cum a explicat și într-o pastilă video, intenția șefului statului corespunde în mod voalat unei alte posibile anulări a alegerilor, consideră Cristoiu.

E o premieră, eu n-am auzit până acum în istoria legilor de la Imperiul Roman până aici. Că și în Imperiul Roman, știți foarte bine, la Senat, ăla care era senatorul poporului făcea campanie electorală. În Coriolan al lui Shakespeare, ăla își arată rănile. Nu există așa ceva nicăieri în lume, nicăieri în istoria campanilor electorale. Că peste tot au fost false. Nu, contează cum se desfășoară campania. Nu există așa ceva”.

Cristoiu: Bate câmpii

Invitatul a fost provocat de moderatorul emisiunii să explice dacă argumentația lui Nicușor Dan este justă. Polemica teoretică nu ajută, a observat Cristoiu în studioul Gândul.

Ionuț Cristache: Dar sunt niște termeni acolo pe care rigoarea olimpicului ar trebui să îl pună pe gânduri. Campanii inautentice. Ăsta, inautentic, e un cuvânt foarte subiectiv. Din ce se compune inautenticul? Cine evaluează?

Ion Cristoiu: Iar ați început să polemizezi cu mine.

Ionuț Cristache: Nu polemizez, încerc să înțeleg.

Ion Cristoiu: (Nicușor Dan) Bate câmpii.

Ionuț Cristache: Dar e președinte. Bate câmpii, e un președinte care bate câmpii, nu un Gigel. Da, polemizez că e președinte.

Ion Cristoiu: Păi nu ne ajută la nimic. Să-l dăm jos. 

Nicio reacție din mediul politic

Ion Cristoiu: A zis cineva vreun politician român, politruc, ceva pe tema asta? Nu. Păi atunci pierdem timpul.

Ionuț Cristache: Păi dacă n-au zis ei, nu trebuie să le zicem nici noi?

Ion Cristoiu: Păi nu, eu am spus că în cazul lui vorba nu ajută decât să-l suspendăm. Punct.

Ionuț Cristache: Bun, bun. Păi atunci am zis altceva. Dar până la suspendare e penalizarea verbală. Ce vreți să facem?

Cum poate fi cuantificată manipularea

Ion Cristoiu: Îl penalizezi. Nu ne ajută la nimic câtă vreme… Domnule Cristache, ce a spus el este halucinant. Nu există. Pierdem timpul. Nu există, nu în istoria democrației. În istoria campaniilor electorale. Orice campanie electorală folosește manipulare.

Ionuț Cristache: Sigur că da, e baza campaniei.

Ion Cristoiu: Este cum zice Arghezi, vino să mă păcălești. Orice campanie electorală din istoria omenirii este o păcălire, o întrecere între păcăleli.

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