Chiar dacă democrații au recâștigat puterea la alegerile intermediare, politica noastră externă își va menține relația diplomatică inabilă în raport cu Statele Unite, a afirmat jurnalistul și publicistul Doru Bușcu în emisiunea Ai Aflat! Invitatul lui Ionuț Cristache a explicat unde greșește, din perspectiva sa, diplomația românească. Din acest punct de vedere, chiar și primitivul Nicolae Ceaușescu a știut să le trezească interesul americanilor.

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Diplomația selfie-ului

Redactorul-șef Cațavencii a observat că politica externă românească are o înțelegere deficitară a palierului de contacte diplomatice directe. Diplomația bună nu înseamnă doar să faci o poză cu Donald Trump sau Marco Rubio.

„Cred că politica noastră externă, pe lângă faptul că nu are oameni care să corespundă posturilor, are o proastă înțelegere a contactului diplomatic. Ei cred, oamenii noștri, că dacă se așează în aceeași cameră e destul. Dacă ai făcut o poză cu Trump sau cu Marco Rubio, s-a stabilit un contact și atunci sigur suntem în grațiile Americii. Lucrurile stau pe dos. Important este conținutul propunerii pe care o faci. Dacă te duci acolo nepregătit și dacă nu vorbești pe așteptarea interlocutorului american, dispari din memoria lui”.

O caracteristică constantă a politicii românești în raport cu America

Această abordare amatoricească a politicii externe a României se vede la o simplă comparație cu Nicolae Ceaușescu, apreciază Bușcu.

„Or lucrul ăsta este o caracteristică constantă a politicii românești în raport cu America. Ceaușescu a știut să pună conținut în oferta lui către America. Nu sunt nostalgic. Vorbesc doar de un moment în care, așa cum era acest personaj primitiv, odios, comunist, cu conștiința încărcată și cu mâinile pătate de sânge, dar în momentul în care el a manifestat independență față de Uniunea Sovietică, față de intrarea trupelor rusești în Cehoslovacia, el a mirosit un moment foarte important și a întredeschis ușa către Occident. Și el a oferit Occidentului un prilej de a se mândri că au fisurat blocul socialist”.

Un soi de diplomă de bună purtare

Dictatorul comunist a știut să atragă liderii Occidentului, ca dovadă vizitele de gradul zero de la București.

„De aia s-au și perindat pe aici lideri importanți din statele occidentale după momentul 1968. Prin urmare, el nu avea ce să ofere economic. România era absolut neglijabilă. Dar reprezenta un soi de diplomă de bună purtare în politică externă, de democratizare a zonei comuniste, a acestor state puternice. Pentru că ne amintim că în anii 1970-1980 în America, inamicul politic fundamental era Uniunea Sovietică, care reprezenta amenințarea comunismului care urma să înghită lumea, bazându-se pe putere nucleară. Deci a știut Nea Nicu, așa cum era el prost și cizmar, ce să ofere. Și americanii l-au consumat, l-au făcut comestibil”.

Ofertele de tip combinație nu îi atrag pe americani