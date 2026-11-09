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George Simion spune că îi va invita pe reprezentanții AfD la protestul AUR din weekend. Ce rol ar urma să aibă membrii partidului german

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Președintele AUR, George Simion, a anunțat la emisiunea „Marius Tucă Show” că îi va invita pe reprezentanții partidului german Alternativa pentru Germania (AfD) să participe la protestul programat sâmbătă, 14 noiembrie, în București, în calitate de observatori. Simion a precizat că aceștia nu ar urma să se implice în manifestație, ci doar să urmărească desfășurarea protestului.

George Simion a anunțat că va participa la protestul pentru susținerea lui Călin Georgescu, programat pentru sâmbătă, 14 noiembrie. Liderul AUR și-a justificat prezența prin faptul că primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a respins solicitarea de autorizare a mitingului.

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„Merg, mai ales că mi-a pus ambiția la încercare domnul Ciucu și mai mult, pentru că un post de televiziune anunța cu AfD, o să-i invit public, mi-a dat o idee foarte bună Rafaelo Varga ieri. O să-i invit public pe cei de la AfD să participe ca observatori, fără a se implica să observe mișcările stradale care au loc la București și să internaționalizăm această temă”, a transmis George Simion.

Simion vrea să aducă la București și jurnaliști străini

Președintele AUR a spus că ideea de a-i invita pe reprezentanții AfD la protest a venit după ce un post de televiziune a făcut referire la participarea acestora. De asemenea, Simion a afirmat că sugestia i-a fost oferită de Rafaelo Varga și că va adresa public invitația reprezentanților formațiunii germane.

Liderul AUR a explicat că vrea să aducă la București atât observatori, cât și jurnaliști din străinătate. Acesta a susținut că demersul ar putea contribui la promovarea internațională a temei protestului și a amintit că are programate și conferințe pe diferite subiecte, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică.

„Degeaba mă duc eu în Polonia, în Italia, la Washington, la Bruxelles și le spun că cel mai bine e ca oamenii să vină. Invit și jurnaliști străini să participe, mai ales că vom avea și conferințe cu diferite tematici vineri, sâmbătă și duminică. Invit toți jurnaliștii străini să participe atât la dezbateri, cât și la mitingul românilor care cer democrație și libertate, la 36 de ani de când a curs sânge”, a mai spus liderul AUR.

Protestul anunțat de George Simion săptămâna trecută, neautorizat de Primăria Capitalei

Președintele AUR, George Simion a anuntat pe 2 noiembrie, într-o postare pe rețelele sociale, că toți membrii AUR vor fi prezenți în Capitală în perioada 14-15 noiembrie, pentru a protesta împotriva arestării fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu.

George Simion a făcut anunțul printr-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, în care a precizat că toți membrii partidului vor merge în fața Arestului Central din București.

Primăria Capitalei nu a autorizat protestul din weekend. Comisia de la PMB care avizează adunările publice invocă apeluri la violență apărute pe internet.

Primăria Capitalei a respins solicitarea de autorizare a mitingului din 14 noiembrie,din București, după ce Jandarmeria și Poliția Capitalei au avertizat că manifestația ar putea genera incidente violente și probleme de ordine publică.

„Avizul a fost respins în baza adresei 190223 transmise pe 6 noiembrie de către conducerea Jandarmeriei și a Poliției Capitalei. Aceasta a arătat în patru puncte faptul că avizarea acțiunii de protest din 14 noiembrie „poate aduce atingere prevederilor art. 9 literele a) și c) din Legea nr. 60/1991 sub aspectul îndemnului la ură și al incitărilor la violență publică identificate în mediul online, precum și sub aspectul încălcării ordinii, siguranței sau moralității publice, a drepturilor și libertăților cetățenilor”, se arată în mesajul transmis de Primăria Capitalei.

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