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Miruță îl contrazice pe ministrul Transporturilor în privința deschiderii Tunelului Momaia

Miruță îl contrazice pe ministrul Transporturilor în privința deschiderii Tunelului Momaia
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Fostul ministru al Transporturilor, Radu Miruță, îi răspunde actualului titular al portofoliului, Ștefan Ovidiu Popa, după ce acesta l-a acuzat că ar fi blocat angajarea personalului necesar pentru deschiderea tunelului Momaia de pe Autostrada A1 Sibiu–Pitești. Miruță susține că a aprobat posturile solicitate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru structurile care se ocupă de administrarea drumurilor și autostrăzilor și îl acuză pe succesorul său că prezintă informații false.

În mesajul publicat pe Facebook, fostul ministru începe prin a critica declarațiile lui Ștefan Ovidiu Popa și face trimitere la episodul în care acesta a pronunțat greșit numele tunelului Momaia.

„Domnule ministru Momoa, să te faci de râs o dată poate avea legătură cu începutul ori cu nepriceperea, dar să persiști săptămânal în ridicol ori minciună e îngrijorător pentru un minister atât de important precum cel al Transporturilor. Sau… scuza și minciuna sunt doar programul dumneavoastră de guvernare.”

Miruță susține apoi că actualul ministru a invocat în mod eronat lipsa aprobării pentru angajări și afirmă că documentele ministerului ar putea demonstra contrariul.

„Aud că v-ați căutat și astăzi scuze pentru neputință, acuzând că tunelul Momaia de pe autostrada A1 nu poate fi dat în circulație pentru că nu am aprobat eu angajări. Verificați înainte să declarați o asemenea minciună, fiindcă sunt mulți în acel minister care vor să râdă de dumneavoastră, chiar din echipa PSD.”

Fostul ministru afirmă că a aprobat, de fapt, angajările solicitate pentru structurile operaționale ale CNAIR. El susține că a respins doar posturile cerute pentru aparatul central al companiei, deoarece unele proiecte fuseseră transferate către Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR).

Cum îl contrazice Miruță pe actualul ministru

Miruță explică în continuare că, în mai 2026, CNAIR a solicitat aprobarea pentru ocuparea a 518 posturi, dintre care 126 la structura centrală. Potrivit fostului ministru, cele din aparatul central au fost refuzate, însă posturile din structurile care administrează efectiv drumurile naționale și autostrăzile au primit aprobarea.

„În mai 2026, CNAIR a cerut prin propunerea de buget aprobarea pentru 518 posturi, dintre care 126 la structura centrală. Pe cele de la centru le-am refuzat, pentru că o parte din proiecte trecuseră la CNIR, dar nu şi angajații. Am aprobat însă posturile din structurile cu atribuții operaționale de administrare a drumurilor naționale și autostrăzilor. Adică fix ce spuneți că n-am aprobat, căutând aer pentru a vă scuza neputința.”

În final, Radu Miruță afirmă că aprobarea pentru angajări a fost transmisă CNAIR și consideră că actualul ministru nu mai poate invoca acest motiv pentru întârzierea deschiderii tunelului. El încheie mesajul cu o nouă critică la adresa succesorului său.

„Angajările au fost aprobate în răspunsul către CNAIR. Scuza a expirat. Singurul lucru care mai lipsește ca să deschideți autostrada e un ministru în stare s-o deschidă. Pe acela, din păcate, nu-l pot aproba eu.”

Acuzațiile reciproce ale celor doi miniștri

Declarația lui Miruță vine după ce Ștefan Ovidiu Popa a afirmat, luni, 9 noiembrie, că tunelul Momaia nu poate fi deschis circulației în perioada următoare din cauza lipsei personalului specializat pentru monitorizare, mentenanță și intervenții de urgență. Ministrul a susținut că fostul titular al portofoliului ar fi blocat angajările și a precizat că au început discuțiile pentru organizarea concursurilor necesare.

Ștefan Ovidiu Popa nu a putut transmite un nou termen pentru deschiderea circulației. Termenul contractual pentru finalizarea secțiunii Tigveni–Curtea de Argeș este februarie 2027, însă inaugurarea fusese anunțată anterior pentru luna noiembrie.

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