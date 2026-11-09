În urmă cu doar câteva momente, Ursula von der Leyen a fost primită de premierul Luca Niculescu, la Palatul Victoria. Înainte, președinta Comisiei Europene s-a întâlnit cu Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni.

Ursula von der Leyen a fost primită luni de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, în jurul orei 15:30. Șefa Comisiei Europene s-a întâlnit, ulterior, și cu premierul Luca Niculescu, la Palatul Victoria. Marți, 10 noiembrie, Ursula von der Leyen va fi în Bulgaria, apoi miercuri, 11 noeimbrie, în Turcia, unde va lua parte la Conferința Națiunilor Unite privind schimbările climatice (COP31).

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Ursula von der Leyen poartă discuții cu oficialii români

Ursula von der Leyen a transmis că a venit la București pentru a reafirma sprijinul și solidaritatea UE cu România, în contextul incidentelor tot mai frecvente cu drone în Marea Neagră.

„Tocmai am sosit la București pentru a oferi solidaritatea și sprijinul Europei pentru România. Amenințările, atacurile și incursiunile sunt în creștere în largul coastelor Mării Negre. Dar România și Bulgaria pot conta pe un răspuns european puternic și unit”, a scris șefa Comisiei Europene pe X.

De altfel, înainte de vizita în România, președinta Comisiei Europene a transmis un mesaj.

„Astăzi încep o vizită în regiunea Mării Negre, unde amenințările la adresa securității se intensifică, atacurile sunt din ce în ce mai frecvente și s-au înregistrat pierderi de vieți omenești nevinovate. În România și Bulgaria, mă voi întâlni cu liderii pentru a discuta situația de pe teren și modul în care Europa își poate consolida răspunsul”, a transmis, luni, pe X, Ursula von der Leyen.

Totodată, înainte de vizita la București, Ursula von der Leyen a discutat cu Volodimir Zelenski despre securitatea navigației în Marea Neagră și eforturile de pace. Șefa CE a susținut propunerea unui armistițiu care să protejeze infrastructura energetică și alimentară.

Sursă video: Facebook Guvernul României