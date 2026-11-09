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Cristoiu explică miza vizitei Ursulei von der Leyen în România: „Țarina” vine pentru bani

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Ecoul vizitei pe care șefa Comisiei Europene o efectuează în România este mult amplificat de presă față de importanța ei reală pentru țara noastră, susține jurnalistul și scriitorul Ion Cristoiu. Invitatul lui Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat! de luni apreciază că, în realitate, vizita Ursulei von der Leyen are un scop pragmatic legat de susținerea Ucrainei, nicidecum de rolul de securitate al României pe Flancul estic. 

Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a sosit luni, la București, în cea de-a doua vizită oficială de la preluarea mandatului de președinte de către Nicușor Dan.

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Discuțiile vizează protejarea infrastructurii maritime, investițiile europene în apărare și aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Vizita face parte din turneul președintei Comisiei Europene în regiunea Mării Negre.

Discuția pe această temă dintre cei doi jurnaliști, în platoul Gândul, a vizat faptul că șefa Executivului comunitar nu este interesată câtuși de puțin de rolul României în arhitectura strategică la Marea Neagră.

Cristoiu: Sunt mândru că sunt român

Ion Cristoiu: Am spus că astăzi e un moment în care sunt mândru că sunt român pentru că vom vedea că l-a pupat (n,r. – pe Nicușor. Dan)

Ionuț Cristache: Care erau șansele să-i tragă una peste ochi?

Ion Cristoiu: Nu, dar putea să nu-l pupe. Eu așa interpretez. Și faptul că a mers încet…

Ionuț Cristache: Astea-s de tura trecută imaginile. Ia uite aici. Imaginile când a lăsat-o singură pe biata femeie. Nu vă mai ocupați de el.

Ion Cristoiu: Mă ocup de slugărnicia poporului român și a presei de partid și de stat. O să vedem…

Ionuț Cristache: Deci pe dumneavoastră vă deranjează termenii elogioși în care tratează presa….

Vizita ei nici măcar nu e eveniment

Ion Cristoiu: Nu, termenii în care mojicii, șerbii din România, a venit Țarina. Domnul Cristache, noi suntem membri în Uniuneai Europene, în NATO de nu știu câți ani. Vizita ei nici măcar nu e eveniment. La noi se transformă și fiecare gest va fi interpretat.

Ionuț Cristache: Da, sigur că da.

Ion Cristoiu: În sensul ăsta am zis.

Ionuț Cristache:De acord cu dumneavoastră.

Ion Cristoiu: Doi, nu vine pentru Marea Neagră. A spus-o înainte de a veni aici, a stat de vorbă cu Zelenski. Vine pentru bani.

Ion Cristoiu: Să-i dea lui Zelenski.

Ionuț Cristache: Normal. De luat, nu de dat.

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