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George Simion susține că Ursula von der Leyen conduce România. Președintele AUR a invocat un plan de destructurare a partidului

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Invitat la emisiunea „Marius Tucă Show”, George Simion, președintele AUR, a declarat că suspendarea președintelui Nicușor Dan și organizarea alegerilor anticipate nu reprezintă, în acest moment, obiective pe care partidul său le poate urmări. Acesta a susținut că Ursula von der Leyen conduce România și a acuzat existența unui plan de destructurare a formațiunii sale, prin împărțirea acesteia în mai multe partide. Simion a explicat că AUR trebuie să obțină mai întâi o serie de victorii politice, printre care eliberarea lui Călin Georgescu, înainte de a putea spera la declanșarea unor alegeri anticipate și la suspendarea președintelui.

„Această perspectivă de a ajunge la alegeri anticipate și la suspendarea președintelui nu există. Eu mă refer astăzi, 9 noiembrie, că stăpânul României, generic vorbind, este Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen conduce România și tot acest curent globalist care va face orice”, a declarat George Simion.

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George Simion: „Au un plan de a destructura AUR”

Liderul AUR a susținut că formațiunea sa ar fi vizată de un plan prin care ar urma să fie fragmentată în mai multe partide, mai ușor de controlat.  Potrivit lui Simion, planul de destructurare a AUR ar fi fost pus în discuție după ce s-a văzut că parlamentarii formațiunii nu pot fi cumpărați sau intimidați în contextul votului pentru învestirea Guvernului Veștea.

„Au un plan de a destructura AUR pentru a fărâmița în mai multe partide ușor de controlat. Văzând în momentul Guvernului Veștea că noi nu putem fi cumpărați, amenințați, nu ne îndoim coloana. În acest moment trebuie să rezistăm și să avem niște victorii de etapă”, a afirmat președintele AUR.

Printre obiectivele pe care le consideră prioritare, Simion a menționat eliberarea lui Călin Georgescu, despre dosarul căruia a susținut că ar fi o mascaradă. Totodată, liderul AUR a făcut referire la informațiile privind presupusa aducere a unor membri ai partidului german AfD la proteste, cu scopul de a provoca violențe, și a afirmat că formațiunea sa trebuie să reacționeze la astfel de acuzații.

„Prima este ca domnul Călin Georgescu să fie eliberat, pentru că este o mascaradă acel dosar. În momentul în care auzim narative de tipul aducerii celor de la AfD ca să fie violenți la proteste, trebuie să replicăm. Până avem aceste victorii de etapă nu putem spera la suspendarea președintelui și la alegeri anticipate, însă la primăvară se va vedea cât de eficient și magnific a fost acest Guvern Luca Niculescu”.

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