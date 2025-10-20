Politică
Actualitate
Externe
Economic
Cultură
Sport
Video
Comunicate
Evenimente
Ultima oră
Politică
Externe
Economic
Prețul apei în România
Cultură
Sport
Video
Evenimente
Marius Tucă Show
Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Altceva cu Adrian Artene
Cu Gândul la București
Gândul Green
Război în Ucraina
Comunicate
Prima pagină
»
Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
»
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 21 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Andrei Marga
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 21 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Andrei Marga
20 oct. 2025, 20:22,
Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Mirabela Năstase
WhatsApp icon
Invitatul emisiunii este Andrei Marga. Emisiunea poate fi urmărită pe
Facebook
și
YouTube
Gândul.
Ai aflat
andrei marga
Citește și
VIDEO
Bolojan, pe scut sau sub scut? Cristoiu: „Nu a ținut cont că e președinte de coaliție. A fost ca un zbir”
19:19
VIDEO
Suveranismul, compromis de Diana Șoșoacă. Ion Cristoiu: „Nu merge că tu ești grădina Maicii Domnului”
18:53
VIDEO
Marile întrebări fără răspuns în cazul blocului GROAZEI din Rahova. Cristoiu: „Avem o mare ciudățenie, ceva nu se leagă”
18:03
VIDEO
Cristoiu, reacție rapidă după decizia CCR: „Dacă Bolojan are minima inteligență, demisionează și candidează la Primăria Capitalei”
15:49
VIDEO
Țara anchetelor degeaba. Cristoiu, ironic: „Cred că în tragedia blocului din Rahova a fost gaz RUSESC”
15:27
VIDEO
Unanimitatea salvează România. Sorina Matei: Au salvat democrația după ce au terminat democrația
06:00
Mediafax
Cum va fi vremea până la finalul lunii octombrie? Prognoza pentru următoarele două săptămâni pe regiuni
Digi24
Prima reacție din Guvern după ce legea pensiilor magistraților a picat la CCR. Ce spune ministrul Finanțelor
Cancan.ro
Crimă în Dolj: un bărbat de 45 de ani și-a ucis soția de 39 de ani. Cui i-a spus planul macabru, înainte de tragedie
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
Totul despre decizia prin care CCR a amânat reforma pensiilor speciale – ce urmează pentru Guvern și magistrați
Mediafax
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi 400 de lei în decembrie. Cum a fost împărțită prima specială
Click
Ce pensii vor întârzia două zile în noiembrie. Cine sunt pensionarii care vor primi bani în plus?
Wowbiz
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Antena 3
Furie în Iran. În timp ce femeile sunt obligate să poarte hijab, un înalt oficial și-a măritat fata într-o rochie cu decolteu adânc
Digi24
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual
Cancan.ro
Ce posta Vasilica Enache înainte să fie ucisă în Rahova! Mesajul premonitoriu: 'Când murim…'
Ce se întâmplă doctore
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
observatornews.ro
SURSE: Motivul invocat de CCR pentru a nu da avizul pe reforma pensiilor magistraţilor
StirileKanalD
Vacanță de 19 zile pentru elevii din România! Important de știut
KanalD
Tragedie în familia unui mare fotbalist! Fiul său a murit la doar 21 de ani, în urma unui accident de tractor
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cele mai ieftine mașini în 2025: de la Dacia și Hyundai până la MG și Suzuki
Descopera.ro
CE FACI dacă simți MIROS de GAZ în casă?
Capital.ro
Călin Georgescu, demascat. Mihai Tatulici a aflat ce e în spatele fațadei: Milioane de tembeli abia așteaptă să se îndrăgostească!
Evz.ro
Horoscopul lui Dom' Profesor, 21 octombrie 2025. Nikita Mihalkov la 80 de ani
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
Gestul lui Ahmed, făcut zob! Veronica l-a desființat cu replici de neuitat: "Ce să fac eu cu tine? Ia mâna de pe mine". Concurentul din Casa Iubirii EXPLODEAZĂ după umilința publică: "Cum adică ce să faci cu mine?". REACȚIA lui te lasă fără cuvinte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Când ai văzut uşa de la garaj deschisă mi-ai văzut şi Jaguarul?
Descopera.ro
Noi cercetări arată că un îndulcitor ar putea ajuta la creșterea părului
CASA TA
Ce amendă primești dacă execuți lucrări la casă fără să ai autorizație de construire și când se transformă fapta în infracțiune
21:52
SOCIAL
Fata de 9 ani din București dată dispărută de familie a fost GĂSITĂ. Poliția Capitalei: Minora se află în afara oricărui pericol
21:47
EXTERNE
Uniunea Europeană ia în considerare impunerea unor sancțiuni ISRAELULUI. Kaja Kallas insistă asupra furnizării ajutorului umanitar către Fâșia Gaza
21:28
EXTERNE
UE vrea să accepte noi membri fără a le acorda drepturi depline de vot. Republica Moldova și Ucraina ar putea profita de ocazie
21:14
REACȚIE
Într-un mesaj plin de greșeli de scriere, mâna dreaptă a lui Bolojan spune că vrea referendum ca să tranșeze problema pensiilor speciale
21:00
ULTIMA ORĂ
Bulgaria anunță că și-ar putea DESCHIDE spațiul aerian pentru Vladimir Putin
20:43
BREAKING NEWS
Ilie Bolojan NU demisionează. Premierul își încalcă promisiunea făcută înainte de decizia CCR. Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp
ECONOMIE
După ce guvernul lui a băgat economia în corzi, Nicușor Dan vine cu „soluția”, dar din 2026. Multe vorbe, nicio acțiune concretă
SCANDALOS
Primarul care a demolat un STADION cu pistă de atletism a îndatorat orașul pentru unul nou, fără pistă. Banii erau meniți pentru renovarea școlilor
EXTERNE
COREEA DE SUD se pregătește pentru găzduirea summitului APEC. Autoritățile au desfășurat exerciții de securitate în orașul Gyeongju
JUSTIȚIE
Nicușor Dan susține puternic noul binom SRI-DNA: „În trecut nu s-a respectat legea”
×
Caută