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Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
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„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 14 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Viorel Cataramă
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 14 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Viorel Cataramă
Redacția Gândul
Publicat:
13.10.2026, 16:34
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Invitatul emisiunii este Viorel Cataramă
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