Deputata Laura Gherasim, autoarea raportului AUR privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024, a refăcut în studioul Gândul traseul informațional complex care a dus la decizia CCR. Politiciana a argumentat cu, s-a creat raportul dintre instituțiile statului, precum și influența puterilor străine cu interes direct în această decizie extremă.

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În dialogul cu jurnalistul Ionuț Cristache din emisiunea Ai Aflat!, deputata Laura Gherasim a dezvăluit că a fost vorba de un mecanism de obturare a informațiilor esențiale, care însă apar în prezent în probele deținute de Congresul american. Probe la care a avut acces în demersul său de finalizare a raportului.

Ordinul care a forțat autoritățile statului să predea documentele

Astfel, politiciana a explicat că în circuitul mecanismului de anulare a turului 1 prezidențial s-a produs o disfuncționalitate, și anume informațiile dintre instituții și ANCOM care au apărut în notele de securitate deveniseră inaccesibile. Însă în final, acestea au fost obținute printr-un ordin al Congresului american.

„Nu se știa comunicarea dintre instituțiile statului cu ANCOM, modul cum au transmis aceste informații care au apărut în notele de securitate. Ele de fapt existau în acest exhibit american. Ele sunt obținute printr-un ordin care se numește Sufina, este un ordin al Congresului american. Faci pușcărie dacă nu predai documentele. Deci noi nu vorbim de un raport american, au zis americanii, partenerul strategic, că și americanii au fost prin România în momentul anulării alegerilor. Nu. Au fost toți, cu Administrația Biden care sponsoriza Ucraina”.

Gherasim: A fost un joc care a convenit tuturor

Invitata a mai dezvăluit că, pe baza documentelor din Congresul SUA pe care le-a consultat personal peste Ocean, a tras concluzia că americanii din Administrația Biden au fost implicați în anularea alegerilor, fiind permanent la București în acea perioadă. Dar și forțele europene au interferat în direcția anulării alegerilor, de la nivelul Comisiei Europene.

„Asta a fost un joc care a convenit tuturor. Comisiei Europene îi convenea pentru că nu avea niciun interes să fie nici Georgescu, nici Lasconi. Tu nu poți să ai surprize. Când vrei să controlezi lucrurile te interesează. (…)

Ceea ce se întâmplă astăzi, legea (n.r. – aplicarea legii) nu este decât pentru cetățeanul român. Nu este normal. Adică eu trăiesc într-un stat în care libertatea mi-a fost garantată. Nu pot să mă gândesc că sunt parlamentar, legiferez în Parlamentul României, și că în primul rând nu înțeleg ce se întâmplă. Și atunci am zis, e regulă, voi studia, pentru că nu poți să vorbești despre ceva pe care nu l-ai studiat”.

Au toate documentele, inclusiv cele nepublicate în anexe

Deputata AUR a mai afirmat că americanii au avut acces la toate documentele implicate în anularea alegerilor, inclusiv cele nepublicate și nedate publicității în România. Concluziile raportului său se bazează inclusiv pe aceste documente nepublicate, a concluzionat Laura Gherasim.