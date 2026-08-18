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„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 19 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Mihai Tudose
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 19 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Mihai Tudose
Mirabela Năstase
Publicat:
18.08.2026, 16:39
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Invitatul emisiunii este Mihai Tudose. Emisiunea poate fi urmărită pe
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