Politică
Actualitate
Externe
Economic
Cultură
Sport
Video
Comunicate
Evenimente
Ultima oră
Politică
Externe
Economic
Prețul apei în România
Cultură
Sport
Video
Evenimente
Marius Tucă Show
Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Altceva cu Adrian Artene
Cu Gândul la București
Gândul Green
Război în Ucraina
Comunicate
Prima pagină
»
Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
»
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 24 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Crin Antonescu
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 24 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Crin Antonescu
23 sept. 2025, 21:18,
Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Gandul
WhatsApp icon
Invitatul emisiunii este Crin Antonescu. Emisiunea poate fi urmărită pe
Facebook
și
YouTube
Gândul.
Ai aflat
crin antonescu
emisiuni
ionut cristache
video
Citește și
EXCLUSIV
Victor Ponta dezvăluie că acum 11 ani Oana Țoiu a fost în internship în Guvernul pe care-l conducea: Nu multe femei s-au uitat așa la mine, ca doamna Țoiu
16:25
VIDEO
Nicușor Dan, marele ABSENT de la reuniunea ONU. Ponta: Câți șefi de stat răspund la telefon dacă îi sună șeful statului?
16:24
VIDEO
Victor Ponta a prezis REZULTATUL alegerilor din Republica Moldova: „Vor câștiga pro-europenii”
16:15
AI AFLAT!
Victor Ponta DEMASCĂ strategia de „plafonare a prețurilor”: „Populisme sinistre / Alimentele costă dublu”
16:14
AI AFLAT!
Victor Ponta atrage atenția asupra erorilor flagrante din rechizitoriul lui Georgescu: „Care e dovada că ați anulat pe 5 decembrie?”
16:04
VIDEO
Victor Ponta avertizează: „Cum a fost statul nazist și comunist, va fi statul USERIST”
16:01
Mediafax
Șoșoacă, după citarea la Parchetul General: O încercare jalnică de a mă intimida și reduce la tăcere
Digi24
VIDEO Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112: polițiștii o obligau să spună că nu a fost
Cancan.ro
A ascuns până în ultima clipă! Vedeta PRO TV a născut gemeni în mare secret!
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
Adevarul
Rămânem fără pensii peste 5-10 ani? Un economist spune cum vede colapsul sistemului și ce soluții sunt: „e un termen optimist”
Mediafax
Reuniune a liderilor coaliţiei de guvernare | Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi prelungită – surse
Click
Mara Bănică, mai sinceră ca niciodată! Ce părere și-a făcut despre Anda Adam, după Asia Express: „Nu mă așteptam să fie așa fițoasă”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
„Cazul Elodia” în varianta franceză. Un bărbat e acuzat de crimă, dar nu există nici cadavru, nici dovezi clare, nici martori
Cancan.ro
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Muncii: urmează concedieri și comasări
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care le vrea șterse
observatornews.ro
Proteste după ce toţi cei 477 de angajaţi vor fi concediaţi. "Suntem un oraş de pensionari"
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Pedepse usturătoare pentru șoferii care au filmat cum un bărbat a murit într-o Dacie pe o autostradă din Germania
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Duster Pick-Up, între critici și utilitate reală: ce cred românii, de fapt?
Descopera.ro
Este acesta locul în care a început civilizația pe Pământ?
Capital.ro
Elena Udrea a fost victima lui Traian Băsescu? Fostul ministru dă cărțile pe față: Planul nu a fost românesc
Evz.ro
Raluca Bădulescu, momente de panică. Ce a înfiorat-o pe fosta jurată BAS
A1
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Stirile Kanal D
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
Dan Helciug, despre Eurovision: "Este un show politic, nu este un concurs artistic". Artistul sparge TĂCEREA și spune tot ce s-a întâmplat în spatele scenei. A trăit momente pe care nu le poate uita. Iată ce NU s-a văzut la televizor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
Astronomii au descoperit o gaură neagră care „mănâncă” 3.000 de Sori pe an
HOROSCOP
Horoscop RUNE până pe 28 septembrie 2025. Schimbări uriașe pentru toate zodiile
22:00
EMISIUNI
Marius Tucă Show începe miercuri, 24 septembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Severin
22:00
SĂNĂTATE
Mihaela Bilic propune „micul dejun Oslo”, un plan alimentar din anii 1930: Copiii norvegieni care au mâncat regulat au înregistrat SALTURI vizibile
21:55
BREAKING NEWS
VIDEO Incendiu de proporții la un depozit din sectorul 2. Mesaje Ro-Alert în rafală către bucureșteni
21:30
ACTUALITATE
Ironie. Tamila Cristescu, sub același acoperiș la ONU cu Oana Țoiu. Fiica fostului deputat PSD a fost concediată din MAE imediat cum Țoiu a ajuns ministru
21:06
VIDEO
Trump contestă, de la tribuna ONU, POLITICILE ecologice și în materie de imigrație /„Vor produce moartea Europei Occidentale”
21:01
TURISM
Alertă MAE pentru românii care vor să călătorească în Italia: „Vineri este programată o grevă în transportul aerian. Sunt posibile perturbări majore”
SURSE
PSD pune o condiție pentru a nu vota moțiunea împotriva Dianei Buzoianu. Ce trebuie să facă „mâine” ministrul Mediului
EXTERNE
Marco Rubio respinge afirmațiile premierului Poloniei: „Nu cred că cineva a vorbit despre DOBORÂREA avioanelor rusești, doar dacă atacă”
POLITICĂ
Sorin Grindeanu: „Românii vor avea, în continuare, acces la 17 ALIMENTE de BAZĂ la prețuri mai mici!”
EXTERNE
„RaptureTok”: Mulți utilizatori de TikTok au demisionat și și-au vândut casele și mașinile după ce au crezut că APOCALIPSA va veni pe 23 septembrie
×
Caută