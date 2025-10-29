După excluderea României din programul Visa Waiver, SUA ne mai dă o lovitură. Administrația Trump a decis să retragă un efectiv important din trupele americane staționate la Baza Kogălniceanu. Invitatul lui Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat!, jurnalistul Doru Bușcu, a explicat de ce decizia americanilor nu e o surpriză. Vina aparține unei liste lungi de decidenți politici.

Doru Bușcu a subliniat că problema fragilității securității naționale este una cronicizată, iar acum a venit decontul. după decizia Administrației Trump. Vina nu e doar morală, ci și penală apreciază redactorul-șef al publicației Cațavencii.

„România a ajuns previzibil în situația despre care, cu regret o spun, câțiva oameni printre care și eu tot scriu de peste 10 ani. Și foarte acut din ultimii 3 ani și jumătate, de când a început războiul din Ucraina. Situația de azi nu e neapărat rezultatul lipsei de acțiune politică a ultimului Guvern, e o situație cronicizată care înseriază lipsa de inteligență politică, militară, tactică, strategică, diplomatică, a mai multor guverne. Lista vinovaților e mare, și nu cred că e doar o vină morală, pentru că în ceea ce privește planul de înzestrare a Armatei Române, acțiunea sau lipsa de acțiune are și conotații penale. Părerea mea și nu numai a mea, ci și a faptelor”,, a comentat invitatul în studioul Gândul.

„E rezultatul lipsei de viziune”, a completat Doru Bușcu. Acesta mai atrage atenția că România a avut dintotdeauna o poziție vulnerabilă din punct de vedere geopolitic în regiune, dar odată cu decizia administrației Trump, riscăm ca acest risc să crească.