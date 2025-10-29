Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Americanii ne-au lăsat fără vize, acum și fără protecție. Doru Bușcu: Lista VINOVAȚILOR e mare

Americanii ne-au lăsat fără vize, acum și fără protecție. Doru Bușcu: Lista VINOVAȚILOR e mare

29 oct. 2025, 15:32, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Americanii ne-au lăsat fără vize, acum și fără protecție. Doru Bușcu: Lista VINOVAȚILOR e mare

După excluderea României din programul Visa Waiver, SUA ne mai dă o lovitură. Administrația Trump a decis să retragă un efectiv important din trupele americane staționate la Baza Kogălniceanu. Invitatul lui Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat!, jurnalistul Doru Bușcu, a explicat de ce decizia americanilor nu e o surpriză. Vina aparține unei liste lungi de decidenți politici. 

Doru Bușcu a subliniat că problema fragilității securității naționale este una cronicizată, iar acum a venit decontul. după decizia Administrației Trump. Vina nu e doar morală, ci și penală apreciază redactorul-șef al publicației Cațavencii.

„România a ajuns previzibil în situația despre care, cu regret o spun, câțiva oameni printre care și eu tot scriu de peste 10 ani. Și foarte acut din ultimii 3 ani și jumătate, de când a început războiul din Ucraina. Situația de azi nu e neapărat rezultatul lipsei de acțiune politică a ultimului Guvern, e o situație cronicizată care înseriază lipsa de inteligență politică, militară, tactică, strategică, diplomatică, a mai multor guverne. Lista vinovaților e mare, și nu cred că e doar o vină morală, pentru că în ceea ce privește planul de înzestrare a Armatei Române, acțiunea sau lipsa de acțiune are și conotații penale. Părerea mea și nu numai a mea, ci și a faptelor”,, a comentat invitatul în studioul Gândul.

„E rezultatul lipsei de viziune”, a completat Doru Bușcu.  Acesta mai atrage atenția că România a avut dintotdeauna o poziție vulnerabilă din punct de vedere geopolitic în regiune, dar odată cu decizia administrației Trump, riscăm ca acest risc să crească.

Citește și

VIDEO Lia Olguța Vasilescu: „Târgul de Crăciun din Craiova era la un pas să fie INTERZIS. Anul acesta facem ceva unic în lume”
11:55
Lia Olguța Vasilescu: „Târgul de Crăciun din Craiova era la un pas să fie INTERZIS. Anul acesta facem ceva unic în lume”
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 29 octombrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
18:49
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 29 octombrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
VIDEO George Simion compromite orice alianță politică cu PSD. Lia Olguța Vasilescu: „Nu am încredere în el”
18:46
George Simion compromite orice alianță politică cu PSD. Lia Olguța Vasilescu: „Nu am încredere în el”
VIDEO Lia Olguța Vasilescu îl taxează pe Bolojan pentru brutalitatea măsurilor de austeritate: Boc și Băsescu erau mai empatici decât el
17:31
Lia Olguța Vasilescu îl taxează pe Bolojan pentru brutalitatea măsurilor de austeritate: Boc și Băsescu erau mai empatici decât el
VIDEO E oficial. Marcel Ciolacu candidează la șefia CJ Buzău. O singură abținere a fost în ședința PSD care i-a validat candidatura. Cine s-a abținut și de ce?
17:02
E oficial. Marcel Ciolacu candidează la șefia CJ Buzău. O singură abținere a fost în ședința PSD care i-a validat candidatura. Cine s-a abținut și de ce?
VIDEO Faimoasa OUG 52 – cum își trece guvernul Bolojan pe șest actele legislative. Lia Olguța Vasilescu: Ordonanțele de urgență nu se mai dezbat public
16:34
Faimoasa OUG 52 – cum își trece guvernul Bolojan pe șest actele legislative. Lia Olguța Vasilescu: Ordonanțele de urgență nu se mai dezbat public
Mediafax
„România are probleme!” Reacția presei din UNGARIA, după retragerea trupelor americane de la Kogălniceanu
Digi24
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a cerut un legist independent la necropsie
Cancan.ro
Ștefania Szabo a fost căsătorită cu un OFIȚER extrem de influent și se certau pentru bani mulți! Adevărul care zguduie toată ancheta este
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
Adevarul
Rețeta dură a Argentinei care ar vindeca economia României: „Orice altceva e prelungirea bolii, tratarea cancerului cu ceai de levănțică”
Mediafax
Câți români au renunțat la achiziția unui APARTAMENT, după anunțul despre TVA (SONDAJ)
Click
O contabilă din Kenya a ajuns femeie de serviciu în România și trăiește cu frică. „Mi-e teamă în fiecare zi să nu fiu...”
Digi24
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt recunoscute ca vechime în muncă
Cancan.ro
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu s-a ridicat din infernul suferinței! Ce a făcut Melek cu cei 350.000 € din despăgubiri: 'Am cumpărat case, terenuri și…'
Ce se întâmplă doctore
Cum a fost descoperită Ștefania Szabo, doctorița care a murit! Colegii sunt șocați: ce avea pe mână?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
Descopera.ro
Ingredientul din BERE care face minuni pentru sănătate
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Un mormânt roman neobișnuit din Germania este complet gol
EXTERNE Radar pe trotuarele din Slovacia. Pietonii vor fi obligați să respecte o limită de viteză. Val de glume pe internet după adoptarea noii legi
15:57
Radar pe trotuarele din Slovacia. Pietonii vor fi obligați să respecte o limită de viteză. Val de glume pe internet după adoptarea noii legi
EVENIMENT Un bărbat a plecat pe munte neechipat şi fără să spună nimănui. A alunecat pe zăpadă şi a căzut. A fost dat dispărut 2 zile
15:57
Un bărbat a plecat pe munte neechipat şi fără să spună nimănui. A alunecat pe zăpadă şi a căzut. A fost dat dispărut 2 zile
EXCLUSIV Fostul șef al SIE reacționează după retragerea trupelor SUA: Problema e că am aflat din presa străină, nu de la autoritățile române
15:50
Fostul șef al SIE reacționează după retragerea trupelor SUA: Problema e că am aflat din presa străină, nu de la autoritățile române
APĂRARE Departamentul de Război al SUA CONFIRMĂ reducerea prezenței trupelor americane în România: „Ajustarea nu va schimba mediul de securitate din Europa”
15:48
Departamentul de Război al SUA CONFIRMĂ reducerea prezenței trupelor americane în România: „Ajustarea nu va schimba mediul de securitate din Europa”
SĂNĂTATE Colegiul Medicilor prezintă realitatea CUMPLITĂ din România: La 10 ani de la tragedia de la Colectiv, încă nu avem funcționale Centre de Mari Arși
15:37
Colegiul Medicilor prezintă realitatea CUMPLITĂ din România: La 10 ani de la tragedia de la Colectiv, încă nu avem funcționale Centre de Mari Arși
FLASH NEWS Nicușor Dan îi bate obrazul lui Grindeanu. Președintele l-a înștiințat încă din august de situația trupelor americane
15:35
Nicușor Dan îi bate obrazul lui Grindeanu. Președintele l-a înștiințat încă din august de situația trupelor americane