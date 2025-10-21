Andrei Marga analizează declinul PNL: „Nu mai există liberalism. Ei sunt liberali doar cu NUMELE”

În cadrul emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, fostul ministru de Externe, Andrei Marga, a făcut o analiză amplă a contextului politic actual, criticând stadiul în care se află la ora actuală ceea ce încă se mai numește liberalism. Urmăriți aici emisiunea integrală.

„Unde mai găsim liberali în Europa? Aproape nicăieri. Iar liberalii de la noi cred că sunt liberali pentru că vor liberalizări, vânzări, treceri pe bursă, etc. Dar asta nu se mai practică nicăieri în Europa,” a spus Marga.

„Liberali doar cu numele”

Fostul ministru a explicat că adevăratul liberalism european s-a adaptat la evoluția societății și a economiei, lucru care nu s-a întâmplat în România:

„Liberalismul din România trebuie reelaborat. Un liberalism care nu ține seama de schimbarea societății, prin informatizare și prin evoluția capitalurilor, eșuează. Ori la noi ei sunt liberali doar cu numele. Se revendică din Brătianu, dar Brătianu a fost excelent la vremea lui,” a punctat acesta.

„E un păcat anularea turului 2, dar și mai mare e păcatul unui guvern cu doar 14%”

Andrei Marga a criticat dur anularea turului 2 al alegerilor prezidențiale, pe care o consideră un atentat la reprezentativitatea democratică și a acuzat guvernarea unui partid minoritar în fața electoratului.

„E un păcat anularea turului doi, dar e tot un păcat mare formarea guvernului încât să conducă un partid care a avut doar 14% din voturi. În nicio țară nu conduc cei cu 14%,” a spus acesta.

Ionuț Cristache a intervenit, precizând că procentul de 14% reprezintă doar voturile celor care au participat la urne, adică aproximativ 7% din totalul electoratului.