Unul dintre cei mai vechi membri ai PNL, Viorel Cataramă, a comentat pe larg actuala criză politică. Invitat în emisiunea Ai Aflat! de miercuri, moderată de jurnalistul Ionuț Cristache, omul de afaceri a lansat o serie de acuzații dure la adresa președintelui PNL, Ilie Bolojan.

În viziunea lui Viorel Cataramă, în prezent viitorul partidului este în cumpănă după demiterea Cabinetului Bolojan. Practic, blocul reprezentat chiar de președintele partidului, Ilie Bolojan, duce o luptă crâncenă cu aripa conservatoare, pe care ar vrea să o excludă din PNL.

Curățenie de primăvară în PNL

Ionuț Cristache: Spuneți că revoluția asta din PNL va îndepărta formele useriste și va reuși să întoarcă partidul înspre o alianță cu PSD?

Viorel Cataramă: E un pic mai complicat, să vă explic. De fapt, echipa Bolojan intenționează, ca să-și ducă planul la final, să organizeze un congres sau un fel de congres în care să-i excludă din PNL pe conservatori. Pe (Cătălin) Predoiu, pe Hubert (Thuma), pe Nicoleta (Pauliuc), pe ceilalți care se opun politicii neomarxiste.

Cristache: Deci după ceea că îi iei, dau ei afară.

Cataramă: Abia după aia, eliberați de aceste elemente care îi deranjează, să poată să facă polul de dreapta cu USR fără probleme. Eu vă spun aici că acest lucru nu va reuși, dar asta este planul. Între timp, lucrurile vor evolua chiar de mâine.

Cristache: Adică?

Cataramă: Păi, vor avea loc consultări informale sau formale. PNL-ul trebuie să aibă o opinie. O delegație. O delegație. Nici nu îmi imaginez delegație acum, formată din cei 4 vicepreședinți și președintele Bolojan.

