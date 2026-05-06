Avertismentul lui Viorel Cataramă: Bolojan vrea să îi excludă din PNL pe conservatori, pe toți care se opun politicii neomarxiste

Unul dintre cei mai vechi membri ai PNL, Viorel Cataramă, a comentat pe larg actuala criză politică. Invitat în emisiunea Ai Aflat! de miercuri, moderată de jurnalistul Ionuț Cristache, omul de afaceri a lansat o serie de acuzații dure la adresa președintelui PNL, Ilie Bolojan.

În viziunea lui Viorel Cataramă, în prezent viitorul partidului este în cumpănă după demiterea Cabinetului Bolojan. Practic, blocul reprezentat chiar de președintele partidului, Ilie Bolojan, duce o luptă crâncenă cu aripa conservatoare, pe care ar vrea să o excludă din PNL.

Curățenie de primăvară în PNL

Ionuț Cristache: Spuneți că revoluția asta din PNL va îndepărta formele useriste și va reuși să întoarcă partidul înspre o alianță cu PSD?

Viorel Cataramă: E un pic mai complicat, să vă explic. De fapt, echipa Bolojan intenționează, ca să-și ducă planul la final, să organizeze un congres sau un fel de congres în care să-i excludă din PNL pe conservatori. Pe (Cătălin) Predoiu, pe Hubert (Thuma), pe Nicoleta (Pauliuc), pe ceilalți care se opun politicii neomarxiste. 

Președintele PNL, Ilie Bolojan, susține declarații de presă la Palatul Parlamentului despre sustinerea sau conditiile partidului față de noul Guvern minoritar, după retragerea partenerilor de coaliție, marți, 21 aprilie 2026. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Cristache: Deci după ceea că îi iei, dau ei afară.

Cataramă: Abia după aia, eliberați de aceste elemente care îi deranjează, să poată să facă polul de dreapta cu USR fără probleme. Eu vă spun aici că acest lucru nu va reuși, dar asta este planul. Între timp, lucrurile vor evolua chiar de mâine.

Cristache: Adică?

Cataramă: Păi, vor avea loc consultări informale sau formale. PNL-ul trebuie să aibă o opinie. O delegație. O delegație. Nici nu îmi imaginez delegație acum, formată din cei 4 vicepreședinți și președintele Bolojan.

