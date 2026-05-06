Sociologul Mirel Palada, necruțător: „PNL trebuie să dispară / a făcut mult rău României”

Într-o ediție live a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, sociologul Mirel Palada a lansat un atac fără precedent la adresa Partidului Național Liberal, despre care afirmă cu nu mai merită să existe pe scena politică.

Palada consideră că eliminarea PNL reprezintă o necesitate morală după două decenii în care a contribuit la degradarea țării.

„După ce a sprijinit 20 de ani niște nemernici care au distrus România, ce partid e ăsta care să merite să reziste istoriei? E o chestie de principiu, de dreptate istorică faptul că PNL trebuie să dispară.”

„Menirea mea este să spun că PNL trebuie să dispară”

Sociologul a criticat faptul că liberalii au permis extragerea unor valori uriașe din România.