Sociologul Mirel Palada, necruțător: „PNL trebuie să dispară / a făcut mult rău României”

Într-o ediție live a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, sociologul Mirel Palada a lansat un atac fără precedent la adresa Partidului Național Liberal, despre care afirmă cu nu mai merită să existe pe scena politică.
Palada consideră că eliminarea PNL reprezintă o necesitate morală după două decenii în care a contribuit la degradarea țării.
„După ce a sprijinit 20 de ani niște nemernici care au distrus România, ce partid e ăsta care să merite să reziste istoriei? E o chestie de principiu, de dreptate istorică faptul că PNL trebuie să dispară.”
Sociologul a criticat faptul că liberalii au permis extragerea unor valori uriașe din România.
„Am ajuns să gândesc în sinea mea că indiferent ce spun, eu trebuie să spun la sfârșit că este menirea mea ca voce publică să spun că PNL trebuie să dispară. A făcut mult rău României și a permis să se extragă prea multă plus valoare din țară.”