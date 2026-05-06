Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Sociologul Mirel Palada, necruțător: „PNL trebuie să dispară / a făcut mult rău României”

Sociologul Mirel Palada, necruțător: „PNL trebuie să dispară / a făcut mult rău României”

Bianca Dogaru
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Într-o ediție  live a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, sociologul Mirel Palada a lansat un atac fără precedent la adresa Partidului Național Liberal, despre care afirmă cu nu mai merită să existe pe scena politică.

Vezi galeria foto
3 poze

Sociologul Mirel Palada | Foto – Mediafax

Palada consideră că eliminarea PNL reprezintă o necesitate morală după două decenii în care a contribuit la degradarea țării.

„După ce a sprijinit 20 de ani niște nemernici care au distrus România, ce partid e ăsta care să merite să reziste istoriei? E o chestie de principiu, de dreptate istorică faptul că PNL trebuie să dispară.”

„Menirea mea este să spun că PNL trebuie să dispară”

Sociologul a criticat faptul că liberalii au permis extragerea unor valori uriașe din România.

„Am ajuns să gândesc în sinea mea că indiferent ce spun, eu trebuie să spun la sfârșit că este menirea mea ca voce publică să spun că PNL trebuie să dispară. A făcut mult rău României și a permis să se extragă prea multă plus valoare din țară.”

Recomandarea video

Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Un bărbat cu o macetă înfiptă în cap a mers singur la spital. A așteptat pe hol și s-a jucat la telefon
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Amintirile noastre s-ar putea să fie, de fapt, doar niște iluzii, indică noi studii

Cele mai noi

Trimite acest link pe