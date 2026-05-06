Cum pot fi convocate alegerile anticipate. Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a explicat în ce condiții pot fi convocate alegerile anticipate, un subiect care a explodat în contextul crizei politice.

Chestionat de moderatorul emisiunii dacă partidul pe care îl conduce ar aproba eventuale alegeri anticipate, cerute de o parte a partidelor, Sorin Grindeanu a explicat că, pentru a fi implementat acest scenariu, este nevoie ca șeful statului să dizolve Parlamentul.

Totul depinde de Nicușor Dan

Ca să se întâmple anticipatele, conform Constituției din România, nu doar că e nevoie să pice 3 guverne. E nevoie ca și președintele să dizolve Parlamentul. Dar nu e un must. Nu trebuie, dacă automat au picat 3 guverne, președintele este obligat. Nu. nu este obligat. De aceea vă spun că aseară, văzându-l pe președinte care a exclus acest scenariu de anticipate, lucrurile sunt cât se poate de clare. Nu pot să existe anticipate fără ca președintele să dizolve Parlamentul. L-am văzut aseară că exclude acest scenariu.

Vizionați integral emisiunea: