Unul dintre membrii marcanți ai PNL, Viorel Cataramă, are propria explicație pentru succesul moțiunii de cenzură care a pus capăt guvernului Bolojan. Liberalul apreciază că un rol important l-a avut faptul că propaganda haștagistă nu a mai funcționat.

Ionuț Cristache: Există o pușcărie digitală în care oamenii ăștia ne țin, domnule Cataramă. Și ne țin și cu concursul dumneavoastră, al PNL-ului și cu firma aia de casă a PNL, Kensington, și cu toată lumea. Scoate-ți, dom’le, contractele după ce se cară Bolojan. Să vedem și ce a făcut (Lucian) Bode înainte și pe cine a plătit și tot așa.

Viorel Cataramă: O să vedem. Problema care se pune în acest moment este că România are nevoie de un guvern cât mai repede. Sunt niște probleme care trebuiesc gestionate de un guvern cu responsabilități întregi. Ei, președintele României este obligat și va fi obligat să rezolve această problemă și o va rezolva foarte simplu.

Cristache: Președinte pe care îl toacă aceeași mașină de propagandă al lui Bolojan astăzi.

Prima înfrângere după 36 de ani a mașinăriei de propagandă

Cataramă: Da, nu e a lui Bolojan, este neomarxistă, haștagistă, progresistă. Dar totuși, trebuie să remarcăm că pentru prima dată, în istoria de ultimilor 36 de ani din România, această mașină de propagandă a suferit o înfrângere zdrobitoare. Parlamentul României l-a demis pe Bolojan.

Cristache: Domnule Cataramă, această mașinărie uriașă a fost înfrântă o dată și votul românilor a fost anulat. A mai fost înfrântă o dată această mașinărie uriașă de propagandă și votul românilor a fost anulat. Vreți să vă reamintesc cum a ajuns Bolojan să ne conducă pân’ ce abuzuri?

Cataramă: Sunt de acord cu dvs., cu următorul amendament. Atunci toată lumea a fost luată prin surprindere.

Cristache: Am înțeles, dar ne-am trezit între timp. Unde-i raportul (n.r. – de anulare a alegerilor)?

Cataramă: Acuma, această armată neomarxistă l-a susținut pe Ion Iliescu în 2000 contra lui Vadim Tudor și a câștigat.

