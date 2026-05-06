Cataramă dezvăluie planul secret al lui Bolojan de rămânere la conducerea României

Într-o ediție live a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Viorel Cataramă dezvăluie strategia prin care Ilie Bolojan vrea să se agațe de putere pentru câteva luni în plus.

Scenariul prin care actualul guvern ar putea rămâne interimar pentru mai mult timp

Cataramă susține că Bolojan refuză să plece de la Palatul Victoria, deși are o întreagă populație împotriva sa. Potrivit acestuia, planul premierului demis ar fi să profite de lipsa unui termen legal în Constituție pentru ca Nicușor Dan să nu numească un nou premier prea curând.

„Dacă Nicușor Dan nu găsește o majoritate, nu poate veni cu o propunere de guvern minoritar. Întrucât nici Constituția și nicio lege din România nu-l obligă pe președinte să nominalizeze un candidat într-o perioadă de timp, Nicușor Dan o poate face și în 6 luni. Ilie Bolojan urmărește două lucruri: să ducă PNL împreună cu USR și să facă un pol de dreapta. Acest lucru eu vă spun că la nivel de bază a partidului nu are control și membrii PNL nu vor vota o astfel de situație.”

Tensiune provocată de un singur om

Acesta a transmis că, în mod normal, un lider care vede că 80% din populație nu îl mai susține, face un pas în spate pentru a calma spiritele.

„Toată lumea își pune întrebarea, în momentul în care vede că are 80% din populație împotriva lui, face un pas în spate să detensioneze treaba. Toată tensiunea din ziua de azi e din cauza lui Ilie Bolojan. În această situație, în care nimeni nu se înțelege cu nimeni, Bolojan își spune că va mai sta câteva luni la guvernare.”

