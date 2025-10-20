Ediția de luni a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache a abordat pe larg, alături de invitatul său Ion Cristoiu, cel mai arzător subiect al zilei: respingerea pe bandă rulantă, de către CCR, a reformelor propuse de guvernul Bolojan. În viziunea lui Cristoiu, premierul ar trebui să își dea demisia de onoare într-un context politic și instituțional care îi este net defavorabil.

Deși a anunțat că va demisiona în cazul în care reforma pensiilor magistraților va pica la CCR, premierul este încă în funcție. Invitatul lui Ionuț Cristache a explicat detaliat de ce ar fi momentul ca fostul președinte interimar să facă un pas înapoi.

„În locul lui ar trebui să vină un politician negociator”

„În locul lui Bolojan ar trebui să vină un politician negociator. Dacă demisionează, putem face un pomelnic de lucruri negative. El nu a ținut cont că e președinte de coaliție. Primul lucru pe care îl faci ca președinte de coaliție e să armonizezi, să fie de acord și ăilalți. El a fost ca un zbir, de aici și eșecul. S-a comportat de parcă era președintele unei coaliții care avea 80%. (…) Depinde și cum prezinți măsurile de austeritate” , a observat Cristoiu.

În aceeași intervenție, fondatorul Evenimentului Zilei a observat că o variantă posibilă, dar de rău augur ar fi eternul Cătălin Predoiu, cel care, în mod absolut inexplicabil, prinde un loc în toate formulele de guvernare din ultimii 15 – 20 de ani, în cele mai înalte poziții.