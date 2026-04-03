Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Bolojan taie în carne vie. Bușcu: E o lipsă de umanitate/Poporul român știe că cei care îl conduc fură

Bolojan taie în carne vie. Bușcu: E o lipsă de umanitate/Poporul român știe că cei care îl conduc fură

Guvernarea care nu ține cont de oameni a fost în centrul dialogului dintre jurnaliștii Doru Bușcu și Ionuț Cristache, în cadrul emisiunii Ai Aflat! de joi. Concluzia a fost unanimă – românii ar fi înțeles măsurile dure de austeritate dacă decidenții ar fi dat dovadă de empatie. 

În opinia cunoscutului jurnalist, creșterea masivă a taxelor de către Guvernul Bolojan a sufocat economia. Premierul ar fi putut obține păsuiri de la Bruxelles, dacă ar fi vrut. Însă, nu s-a ținut cont niciun moment de efectele asupra populației.

Măsurile extreme au sugrumat motorul de creștere a economiei

”Aici este o lipsă de experiență, de creativitate, de inteligență, de pricepere economică. Atunci când apare o criză, te apuci să tai tot. Sugrumând, de fapt, un motor de creștere. Poți să-i dai credit la început. Să-i dai posibilitatea să respire, nemărindu-i taxele. Și spunându-i, venind cu un proiect pe un termen limitat. Și spunând, oameni buni, plătiți acum taxe. Vă las fără, nu creștem taxele, 6 luni, 7 luni. Mă adresez tuturor companiilor. Investiți, angajați. Și țin eu spatele la Bruxelles până când se urnește și revine economia. Pentru că optimismul, încrederea, valorează foarte mult în economia privată”, a declarat Doru Bușcu ân studioul Gândul.

O formulă populistă ar fi atenuat efectul

Redactorul-șef Cațavencii arată că decidenții ar fi trebuit să dea propriul exemplu, de la politicieni la parlamentari, în asumarea tăierilor.

Sigur, ai spus că distrugi administrația de stat, că tai jumătate, 30% din… Dacă aveau cât de cât creativitate și empatie și umanitate și dorința de a reuși printr-un program, să zicem, de austeritate… Primul lucru pe care îl jurau, ne tăiem noi 30%. Nu mor de foame miniștrii, nu mor de foame parlamentarii. Nu trăiesc din tot. Era o formulă populistă, dar era un lubrifiant pentru vestea negativă. Sunt gesturi simbolice. Poporul român știe că cei care îl conduc fură. Dar dacă ar fi umani, dacă ar ști să se adreseze corect în acest moment de suferință generală, ar înghiți gălușca mai ușor. Ar înțelege că e un efort în care ar avea și ei încredere. 

