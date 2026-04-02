Ion Cristoiu: „Bolojan a USR-izat guvernarea. Ea trebuia să fie condusă de PSD pentru că asta au votat românii”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum Bolojan a USR-izat guvernarea, în timp ce PNL-ul este gata să îl schimbe din poziția de premier. Acesta a început prin a spune că guvernarea ar fi trebuit să fie condusă de PSD. Jurnalistul susține că aceasta ar fi fost voința oamenilor, conform votului pentru parlamentare. Cristoiu susține că sunt 2 opțiuni – ori pleacă Bolojan, ori PSD-ul își retrage miniștrii. Acesta susține că în PNL există deja o mișcare împotriva lui Bolojan.
„În momentul în care a venit Bolojan, cum o fi venit el, el a mutat… Bolojan a USR-izat guvernarea. Ea trebuia PSD-izată. Semnalul, voința oamenilor… Bun, am înțeles, n-a putut să facă PSD plus AUR. Da, bun, și în aceste momente se pune o problemă… Chiar dacă rămâne USR, să vină un om, înțeleg, care să fie de la PNL. Asta este o problemă… Ca să poți să faci mișcarea asta, există două posibilități în istoria constituțională a României. Sau în urma acestor campanii pe care le duce PSD-ul…. Ilie Bolojan, cap de plută, că nu-i de fontă. Jignim fonta. Ori demisionează Bolojan… Zice, bă, nu mai pot. E clar că e criză, da. Sau se încăpățânează. Și atunci Partidul Social Democrat trebuie să facă operațiune de a să-și retrage miniștrii din Guvern. Bun, problema este că România… Deci în PNL există o grupare care l-ar schimba mâine. Deci nu avem de-a face cu un PNL în jurul lui Ilie Bolojan. Știi foarte bine că este pregătit și premierul pentru asta.”, a explicat jurnalistul.