Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » 500 euro oul pascal în orașul lui Dominic Fritz. Bușcu: “Un partid se vindecă de tupeu abia după ce trece prin arestări“

500 euro oul pascal în orașul lui Dominic Fritz. Bușcu: “Un partid se vindecă de tupeu abia după ce trece prin arestări“

Dubla măsură în pragul sărbătorilor pascale. Deși se scandaliza și cerea anchete penale împotriva găinușelor și iepurilor pascali ai Gabrielei Firea, în vremea când era edilul Capitalei, USR nu are nimic împotriva dezmățului pe bani publici pregătit de șeful său, Dominic Fritz, în urbea pe care o păstorește. 

Primăria Timișoara, condusă de Dominic Fritz, nu s-a sfiit să facă achiziții record pentru decorațiunile de Paște.

Cheltuielile nerușinate ar trebui anchetate de procurori

Astfel, municipalitatea a plătit aproape 20.000 de euro pentru 36 de „ouă cu picioare” peste 500 de euro per bucată. Apogeul risipei a fost atins cu un ansamblu pascal roz bonbon pe care s-au dat 7.000 de euro (foto jos, stânga).

În viziunea lui Doru Bușcu, aceste cheltuieli exorbitante în plină recesiune denotă imaturitatea USR.

“Un partid se maturizează și se vindecă de tupeu abia după ce trece prin arestări. Până când nu sunt arestați oameni din partid, așa arată istoria ultimilor 35 de ani, partidul ăla nu poate fi considerat un partid matur. USRul până acum, cred că n-a trecut prin această experiență. Sunt speranțe mari legate de episodul Pfizer. Poate cu timpul, dacă se schimbă anumite lucruri, procurorii se vor uita și pe tipul ăsta de cheltuieli. (…)

Când se termină cu idealismul

  • Trebuie să se ciocnească de acest episod judiciar și atunci partidul capătă reflexe asumate, de partid matur. Știi că pot să ne aresteze și pe noi și atunci trebuie să fim mai atenți“. 

Invitatul a mai invocat un aspect pe care îl consideră relevant în acest caz. Orice formațiune politică se degradează cu timpul din punct de vedere moral.

Eu nu spun acum că useriștii ar trebui să fie vizați. Spun doar că, oricât de idealist ar fi partidul, oricât ar fi plin de oameni tineri, cu școli serioase, el în timp se degradează. Rigoarea lui morală decade în timp. Am văzut că miniștrii de la USR nu erau atât de impecabili cu școala, deși acuzau că ăștia sunt proști. Aveau și ei universități private, alții își ascundeau școlile. Alții le ascund, cum ar fi fostul ministru de la Sănătate (Vlad Voiculescu)

