Călin Popescu Tăriceanu:”Sistemul l-a validat, SISTEMUL ni l-a propus”

În cadrul ediției „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Călin Popescu Tăriceanu a precizat că președintele Nicușor Dan a fost propus de sistem.

„Sistemul l-a validat, sistemul ni l-a propus(n.r. pe Nicușor Dan). E foarte bine. Trăim într-o țară democratică.

Eu am fost foarte amuzat în primul moment, dar nu chiar amuzat. Nu știu…m-a frapat puțin că, la un moment dat, maestrul Cristoiu, când a văzut care-i turnura alegerilor, a spus – domnule, nu mă mai duc la vot. Păi, cu ce să votez? Eu vreau să votez candidații mei, cei care sunt pe piață, nu candidații care sunt serviți de sistem”, a spus acesta.

„A făcut prostia să spună că a fost marketing politic”

Călin Popescu Tăriceanu spune că locuințele la 35.000 de euro se puteau realiza dacă primăria unei localități, spre exemplu, punea la dispoziție infrastructura.

„Anul trecut, în preajma alegerilor, am fost la Constanța și, la un moment dat, eram în centrul Constanței și văd un cort, o gheretă, nu știu ce era cu o coadă de oameni. O nebunie de oameni. Se înscriau la programul – casa de 35.000 de euro.

Pe mine m-a zgândărit chestiunea asta și am discutat cu niște antreprenori și am constatat următorul lucru că acest proiect, deci dacă vrea o municipalitate, o comunitate, să îl facă, și primăria pune la dispoziție infrastructura, teren, apă, lumină, gaze, canalizare, cu 35.000 euro, un întreprinzător îți face un apartament de 45m² cu două camere în regulă. Bun, nu o să fie cu lux, cu nu știu ce. Faci o locuință socială. Deci, nu acolo era gogomănia cea mai mare, că mulți au luat în derâdere chestia asta, dar Simion are imaginația bogată și a făcut prostia să spună că a fost marketing politic”, a precizat Călin Popescu Tăriceanu.

