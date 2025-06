🚨 Călin Popescu Tăriceanu – ce a mai rămas din Partidul Național Liberal? | ‘Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”

Eu n-am fost la un summit NATO, cum este acesta, dar am avut unul la București. A fost prezent George Bush Jr și Putin. Eu am avut o mare onoare să-l primesc pe preșdintele Bush, cu care am făcut o bilaterală. Știți cât a durat? O oră.

Știa că sunt pasionat de automobile și mi-a făcut cadou o geacă. Mi-a spus că știe că am introdus cota unică și-a zis că tare mult mi-aș fi dorit să fac și eu asta la Washington.

La Departamentul de Stat există un birou unde ăia au revista presei. Astfel de declarații nu trec neobservate. Doamna Țoiu a făcut niște declarații despre Trump nu tocmai inspirate.

Numirea unui astfel de ministru de Externe înfundă și mai mult relația dintre România și SUA.

Faptul că USR a nominalizat un astfel de ministru nu mă miră.

Cheia comentariilor mele nu este legată de sexul ministrului. Este legată de competența ministrului.