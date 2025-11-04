Cine are ȘANSE la Primăria Capitalei: Ciprian Ciucu sau Daniel Băluță? Analiza lui Florin Călinescu: „Poate să fie o luptă dreaptă între ei”

În cadrul unei ediţii transmise live de Gândul a emisiunii Ai aflat! cu Ionuţ Cristache, actorul Florin Călinescu a făcut analiza candidaților la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu și Daniel Băluță. Urmăriți aici emisiunea integrală

Florin Călinescu i-a analizat pe primarii Sectoarelor 4 și 6, Daniel Băluță și Ciprian Ciucu, care sunt unii dintre principalii candidați în cursa pentru Primăria Capitalei. Actorul a menționat că există o diferență vizibilă între cele două sectoare și restul cartierelor din București.

„Locuind în București din 1975 și circulând atunci prin mai multe cartiere din motive temeinice, trebuie să spun că, într-adevăr, Sectorul 4 și Sectorul 6 sunt diferite față de celelalte cartiere. Deci se vede, se vede ceva. Așa că între Ciucu și Băluță poate să fie o luptă dreaptă între locatarii celor două sectoare și cei care au neamuri sau trec pe acolo,” a transmis Călinescu.

„Vedem cine poate câștiga dintre ei doi”

Acesta a adăugat că lupta se va ține în funcție de câți locatari există în cele două sectoare, conduse în prezent de Ciucu și Băluță, dar și de influența pe care o vor avea partidele PSD și PNL.