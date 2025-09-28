Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Tatăl lui Iliescu, printre primii comuniști români, ajunși la Moscova, la congresul din 1931. Lavinia Betea: 3 săptămâni a durat doar drumul/ Au mers conspirat până la Praga

Alexandra Anton
28 sept. 2025, 13:26, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Congresul Cominternului din 1931: tatăl lui Iliescu printre comuniștii români trimiși la Moscova

În cadrul unei ediții speciale transmise de Gândul, istoricul Lavinia Betea a vorbit despre perioada interbelică, când tatăl lui Ion Iliescu a intrat în Partidul Comunist și a fost chemat la Moscova. Ea a descris atmosfera complicată în care funcționa partidul, între conspirații, filiere externe și lideri coordonați de Comintern. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Partidul interzis avea mai multe conduceri

Lavinia Betea explică faptul că, în anii ’30, Partidul Comunist din România se confrunta cu o situație haotică, având simultan mai multe structuri de conducere, care rareori se cunoșteau între ele.

„Și să știți că drumul era foarte complicat. Partidul acesta interzis avea trei, uneori chiar patru conduceri. Exista un secretariat la București. Ei nu se cunoșteau, uneori nu știau cine conduce partidul. Era un birou al Federației Balcanice la Sofia de regulă sau la Praga. Și existau la Moscova niște funcționari români numiți ca să se ocupe de filiera românească, tot așa cum existau unii bulgari care se ocupau de filiera bulgărească.”, explică Lavinia Betea.

Au plecat la Moscova pentru congres

Istoricul arată cât de dificil era traseul către Moscova. Acolo urma să aibă loc al cincilea congres, organizat în decembrie 1931.

„Ei au plecat la Moscova pentru acest congres al cincilea, ținut în 3-24 decembrie 1931. De ce au fi durat atâta nu știu și cu ce se vor fi ocupat. Ce vor fi discutat. Dacă ne luăm după scripte, trei săptămâni. Dar poate cu drum cu tot. Au mers până la Praga. Mergeau conspirat. La Praga au primit acte false. Treceau granița clandestin, că doar n-aveau pașaport. Și de la Praga au ajuns la Moscova, lângă Moscova, într-o localitate unde cei care i-au învățat, i-au dirijat, au coordonat lucrările, sunt figuri de prim rang în acel moment la nivelul Cominternului. Este Bela Kun, cel care încercase să facă o revoluție în Ungaria și chiar a reușit un prăpăd în 1919. Este Dimitrov, care e unul dintre liderii Cominternului. Acolo se discută în principal problemele partidului.”, spune Lavinia Betea.

