Crin Antonescu: „Nicușor și Bolojan, BINOM nereușit. Pare că Nicușor și Bolojan, deși sunt amândoi matematicieni, au alte calcule”

În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Crin Antonescu a comentat relația dintre președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan, pe care o consideră dezechilibrată și lipsită de viziune comună pentru România. El a remarcat ironic faptul că, deși amândoi au formație de matematicieni, „nu mai au aceleași calcule, nu mai au aceeași viziune despre lucrurile esențiale”. Urmăriți aici emisiunea integrală.

„Nicușor Dan a devenit președinte, avea nevoie de Bolojan ca să devină președinte. Bolojan nu avea nevoie de Nicușor să devină premier, dar mă tem că și el a fost convins că e singura șansă. Vrând-nevrând, s-au ajutat. Acum, când de fapt ar trebui să se ajute să facă ceva pentru țara pe care o conduc, acum pare că merge ceva mai greu. Binomul este nereușit pentru că unul e președinte în acte și nu e în realitate nimic, iar celălalt e premier și 90% din timp se comportă ca un contabil”, a adăugat Antonescu.