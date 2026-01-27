Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul președinte PNL și fostul candidat la prezidențiale Crin Antonescu a făcut o analiză necruțătoare a actualei crize cu care se confruntă România, pe fondul prestației slabe a șefului statului.

Invitatul observă că România practic nu există pe harta mondială, unde totul se schimbă cu o viteză fără precedent.

”Mă tem că pentru unii care nu sunt, așa cum suntem noi, neapărat atenți, România nu se vede deloc. E practic pusă pe o pauză sau ștearsă chiar din catastif. Știu că sună greu și sever, dar asta este realitatea. Pentru noi cei care fatalmente ne preocupăm la detaliu de ce se întâmplă în țara noastră, lucrurile sunt cred din ce în ce mai triste. Și pentru mine personal, din ce în ce mai surprinzătoare. Eu n-am avut bune așteptări, desigur. Am spus-o și înainte de alegerile prezidențiale la care am participat, și după imediat, chiar cu riscul de a-mi atrage numeroase ocări, am spus-o de atunci, dar să fie așa de rău nu mă așteptam nici eu”, a comentat Antonescu în studioul Gândul.

Concret, observă fostul președinte interimar al țării, de la distanță privite lucrurile, țara noastră nu are nimic de spus. ”Pe tabloul global al politicii lumii, în aceste zile avem contrastul extraordinar dintre vânătoarea pe care o constatăm cu toții între agitația multiformă și cumva fără precedent și liniștea de la București”.