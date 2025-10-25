În cel mai recent episod al serialului „Ion Iliescu – Istoria neştiută”, un proiect Gândul şi Descoperă în parteneriat cu istoricul Lavinia Betea -, una dintre cele mai interesante teme abordate se referă la momentul de schimbare a puterii, pe finalul epocii liderului comunist Gheorghe Gheorghiu Dej. Context în care Ion Iliescu ajunge într-o poziție importantă, apropiată de vârful conducerii comuniste, dominată de Gheorghiu Dej și de Nicolae Ceaușescu, liderul în ascensiune care începe să capete tot mai multă influență.

Invitata jurnalistului Ionuț Cristache a dat detalii despre modul în care Ion Iliescu a dovedit de la bun început un cert interes pentru a-și face o strălucită carieră politică. Astfel, într-o fază inițială, Ion Iliescu s-a remarcat ca un pion cheie în urmărirea oricărei activități care contravenea politicii de propagandă a Partidului Comunist.

„Orice manifestare care nu există în programul de manifestări aprobat de secția de propagandă a partidului este comsiderată o deviere, o abatere, iar oamenii care o inițiază sau participă la ea sunt considerați niște delicvenți. El a intrat în forță (n.r. – la șefia propagandei). Se mai întâmplă un lucru notabil după evenimentele din 1956 (n.r. – an în care Ungaria este invadată de trupele sovietice), se unesc universitățile de la Cluj, universitatea naghiară Bolyai cu universitatea română Babeș. Iliescu este și el acolo”, a declarat istoricul.

Dej nu l-a vrut ca șef al propagandei, dar a semnat propunerea dorită de Ceaușescu

În acea epocă tulbure, Iliescu face un pas major spre vârful ierarhiei comuniste, fiind propus chiar de către cel la a cărui ieșire din scenă avea să contribuie decisiv peste 3 decenii.

„În 1960, ceea ce înseamnă că s-a comportat notabil în misiunile de până acum, este cooptat la secția de propagandă a Comitetului Central a Partidului Comunist Român. A fost propunerea lui Ceaușescu cu certitudine, el era secretarul cu organizatoricul. Era suficient să se știe că e agreat de Ceaușescu. Exista dorința de a fi pe placul superiorului. Nu l-a vrut Dej (n.r. – în acea funcție cheie), dar l-a semnat. În 65 moare Dej”, a mai povestit Lavinia Betea.