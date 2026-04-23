Ediția de joi a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache a prezentat un studiu de ultimă oră care măsoară pozițiile românilor față de actuala criză politică, declanșată de ieșirea PSD de la guvernare. Compania Flash Data a analizat aceste zile fierbinți, iar concluziile vin cu date interesante inclusiv despre sentimentele românilor față de eroii acestei crize.

Studiul analizează interacțiunea pe online, modul cum s-a văzut această criză politică și cum s-au raportat românii la personajele centrale ale acesteia.

Metodologia folosită

Mediul online vizat de analiză a implicat tot ce înseamnă social media, Facebook, Twitter, X, TikTok și presa online. Metodologia a analizat ocurențele, mențiunile, începând cu 19 până pe 22 aprilie, după discursul lui Nicușor Dan, mențiuni despre principalii 4 actanți ai crizei politice în tot mediul online. Este vorba de premierul Bolojan, președintele Dan, președintele PSD Sorin Grindeanu și președintele principalului partid de opoziție, AUR, George Simion.

Bolojan, centrul furtunii politice

Avem mențiunile pentru domnul Ilie Bolojan, 9,200, după aia la jumătate Nicușor Dan, 4,500, Sorin Grindeanu, 2,900 și George Simion, 1,100. Iar aici avem autorii, practic cei care au menționat. Bolojan, deși are 9,2000 de rezultate, a fost menționat de 2.600 de oameni. Practic Ilie Bolojan este centrul acestei discuții. Este centrul furtunii politice.

Nicușor Dan, liderul mențiunilor negative

Un alt criteriu al analizei este Share of sentiment, adică distribuția sentimentului pe lider. Concret, modul cum se raportează cei din online la personajele centrale. Tonul mențiunilor. De exemplu, dintr-o sută de mențiuni, câte mențiuni sunt pozitive, câte sunt negative, câte sunt neutre. Vreau să-i explic un pic neutru, pentru că pare foarte mare. Numai că majoritatea mențiunilor sunt în cheie neutră. De exemplu, afirmația Ilie Bolojan a declarat că… este neutră. Nu e nici pozitivă, nici negativă. La fel pentru orice alt factor politic. Ne uităm un pic și pe negativ în primă fază. Vedem că cele mai multe mențiuni negative le are președintele Nicușor Dan. Și avem aici două elemente importante. În primă fază, el este contestat de plaja lui de suporteri. Este contestat, bineînțeles, și de ceilalți, și de PSD și de AUR. Și de aceea vedem negativul foarte mare, a mai explicat Cristi Roșu în studioul Gândul.

Simion, cel mai ferit de percepția negativă

La polul opus, liderul AUR a fost cel mai puțin expus la ocurențe negative, iar Sorin Grindeanu îl secondează pe Nicușor Dan la capitolul aprecierilor negative.

Apoi vedem negativul cel mai mic la George Simion, pentru că el este cel mai departe de criză. Nu face parte din cele 4 partide de guvernare. Domnul Ilie Bolojan are 15.3 negativ. Aici se vede cât de bine funcționează rețeaua PNL și USR în comunicarea online. Deci are cele mai multe mențiuni. Am văzut 9,2. Negativul e păstrat sub control. Este practic al doilea cel mai puțin negativ. Este mai negativ Grindeanu, de exemplu.

