Cum văd românii criza politică. Bolojan, centrul furtunii. Cine e politicianul campion al mențiunilor negative

Ediția de joi a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache a prezentat un studiu de ultimă oră care măsoară pozițiile românilor față de actuala criză politică, declanșată de ieșirea PSD de la guvernare. Compania Flash Data a analizat aceste zile fierbinți, iar concluziile vin cu date interesante inclusiv despre sentimentele românilor față de eroii acestei crize.

Studiul analizează interacțiunea pe online, modul cum s-a văzut această criză politică și cum s-au raportat românii la personajele centrale ale acesteia.

Metodologia folosită

Mediul online vizat de analiză a implicat tot ce înseamnă social media, Facebook, Twitter, X, TikTok și presa online. Metodologia a analizat ocurențele, mențiunile, începând cu 19 până pe 22 aprilie, după discursul lui Nicușor Dan, mențiuni despre principalii 4 actanți ai crizei politice în tot mediul online. Este vorba de premierul Bolojan, președintele Dan, președintele PSD Sorin Grindeanu și președintele principalului partid de opoziție, AUR, George Simion.

Bolojan, centrul furtunii politice

Avem mențiunile pentru domnul Ilie Bolojan, 9,200, după aia la jumătate Nicușor Dan, 4,500, Sorin Grindeanu, 2,900 și George Simion, 1,100. Iar aici avem autorii, practic cei care au menționat. Bolojan, deși are 9,2000 de rezultate, a fost menționat de 2.600 de oameni. Practic Ilie Bolojan este centrul acestei discuții. Este centrul furtunii politice.

Nicușor Dan, liderul mențiunilor negative

Un alt criteriu al analizei este Share of sentiment, adică distribuția sentimentului pe lider. Concret, modul cum se raportează cei din online la personajele centrale. Tonul mențiunilor. De exemplu, dintr-o sută de mențiuni, câte mențiuni sunt pozitive, câte sunt negative, câte sunt neutre

Vreau să-i explic un pic neutru, pentru că pare foarte mare. Numai că majoritatea mențiunilor sunt în cheie neutră. De exemplu, afirmația Ilie Bolojan a declarat că… este neutră. Nu e nici pozitivă, nici negativă. La fel pentru orice alt factor politic. Ne uităm un pic și pe negativ în primă fază. Vedem că cele mai multe mențiuni negative le are președintele Nicușor Dan. Și avem aici două elemente importante. În primă fază, el este contestat de plaja lui de suporteri. Este contestat, bineînțeles, și de ceilalți, și de PSD și de AUR. Și de aceea vedem negativul foarte mare, a mai explicat Cristi Roșu în studioul Gândul.

Simion, cel mai ferit de percepția negativă

La polul opus, liderul AUR a fost cel mai puțin expus la ocurențe negative, iar Sorin Grindeanu îl secondează pe Nicușor Dan la capitolul aprecierilor negative.

Apoi vedem negativul cel mai mic la George Simion, pentru că el este cel mai departe de criză. Nu face parte din cele 4 partide de guvernare. Domnul Ilie Bolojan are 15.3 negativ. Aici se vede cât de bine funcționează rețeaua PNL și USR în comunicarea online. Deci are cele mai multe mențiuni. Am văzut 9,2. Negativul e păstrat sub control. Este practic al doilea cel mai puțin negativ. Este mai negativ Grindeanu, de exemplu.

Vizionați emisiunea integral:

AUTORUL RECOMANDĂ

Doru Bușcu: PSD s-a grăbit și nu are un plan/În opoziție e AUR și e puternic

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Nicușor Dan, absent în furtuna politică. Bușcu: Un val de neant/Ne putem resemna că nu poate mai mult
16:55
Nicușor Dan, absent în furtuna politică. Bușcu: Un val de neant/Ne putem resemna că nu poate mai mult
AI AFLAT! Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 24 aprilie, de la ora 15.00
16:31
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 24 aprilie, de la ora 15.00
EXCLUSIV Doru Bușcu: PSD s-a grăbit și nu are un plan/În opoziție e AUR și e puternic
16:10
Doru Bușcu: PSD s-a grăbit și nu are un plan/În opoziție e AUR și e puternic
EXCLUSIV Ponta, pesimist când vine vorba de dosarul pozelor din alegerile prezidențiale. „De la DIICOT nu se va întâmpla nimic/E de dosarele X ce e acolo”
13:40
Ponta, pesimist când vine vorba de dosarul pozelor din alegerile prezidențiale. „De la DIICOT nu se va întâmpla nimic/E de dosarele X ce e acolo”
EXCLUSIV Victor Ponta, apel public către Nicușor Dan: Vreau să vă aduc un dosar de pe vremea lui Kovesi când 5 oameni au fost anchetați abuziv
12:23
Victor Ponta, apel public către Nicușor Dan: Vreau să vă aduc un dosar de pe vremea lui Kovesi când 5 oameni au fost anchetați abuziv
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 23 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
18:52
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 23 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Mediafax
Mașinile electrice au explodat în UE. Benzina și motorina, în cădere liberă
Digi24
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie să păstrăm o urmă de decență”
Cancan.ro
Cu ce probleme se confrunta Florina, tânăra găsită moartă într-un apartament din Sectorul 3. Nu a ucis-o iubitul octogenar!
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Adevarul
Marea remiză: Planul secret prin care Trump și Iranul vor să evite războiul total. „Nimeni nu își mai permite acest conflict”
Mediafax
Secretul unei țări europene: a transformat extrasezonul mort într-o mașinărie de făcut bani
Click
Coșmarul trăit de Aurelian Temișan. Știrea falsă care aproape i-a distrus cariera
Digi24
Peter Magyar vrea să readucă Imperiul Austro-Ungar pe hartă. Poziția guvernului de la Viena
Cancan.ro
1.000 lei amendă pentru toți șoferii români care uită acest obiect BANAL acasă. Are valabilitate între 2 și 5 ani
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cătălina Ponor, la 9 ani de la retragerea din gimnastică. A ajuns de nerecunoscut după 2 nașteri
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
Descopera.ro
Mayașii au construit ceva mai rezistent decât aurul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
Cum au fost distruse opere de artă pentru a controla credința, istoria și memoria

Cele mai noi

Trimite acest link pe