Invitatul lui Ionuț Cristache în podcastul Ai Aflat!, jurnalistul Doru Bușcu, a comentat actuala criză politică. În opinia cunoscutului gazetar, PSD s-a pripit prin retragerea sprijinului politic premierului Bolojan și retragerea miniștrilor săi de la guvernare.

Doru Bușcu apreciază că social-democrații, deși susțin contrariul, nu și-au făcut suficiente variante de rezervă pentru viitorul lor politic. Mai mult, varianta intrării în opoziție nu este prea inspirată, căci acolo se afirmă AUR.

Încă nu se vede planul B al PSD

Doru Bușcu: Opțiunea pentru opoziție este proastă pentru PSD. Acum câteva zile am avut norocul să dau la telefon peste unul din liderii PSD. Am încercat la nimereală și culmea m-a răspuns. V-ați creat această situație. Sper că aveți planul B. Și liderul ăla mi-a spus: A, sigur, avem planul B, planul C, planul D, planul E, planul F. Și pot să o țin așa până dimineața. Și am zis, bine, să vedem planul B. Pe care încă nu-l vedem.

Ionuț Cristache: Păi astăzi l-am văzut, cel puțin într-o primă etapă. S-a concretizat prin această demisie.

Bușcu: Aceste planuri sunt backup-uri care e de presupus, care fac potențialul politic Planul B, dacă constă în dispariția de pe scena politică, nu e tocmai, e un plan B prost.

Cristache: Tu crezi că asta riscă PSD în fața acestei fatalități?

Bușcu: Riscul e foarte mare. Pentru că dacă te uiți la partidul general, moralul oamenilor este scăzut. Ai văzut liderii care se forțau să rândă înainte de întâlnirea cu Nicușor? Și după întâlnire erau cu fețele căzute. Nu spun că așteptau de la întâlnirea asta mai mult decât se putea. Dar în orice caz îi sperau ca președintele Nicușor să le întindă o mână. Se pare că nu le-a întins-o.

Bolojan, „ un premier care nu corespunde acestei perioade ”

Cristache: Tu crezi că au făcut un calcul greșit și în ceea ce privește planul de acțiune al lui Bolojan? Și anume se așteptau să demisioneze și Bolojan a zis, Ia stați puțin că mă închid acum în cămară singurel. După ce a evacuat ce a zis că a găsit și nu mai demisionez.

Bușcu: Bolojan, după părerea mea, este un premier care nu corespunde acestei perioade. Urgențelor și necesităților acestei perioade. Deoarece nu are viziune constructivă, creativă, antreprenorială, de creștere și dezvoltare pentru economie. Căci fără economie, dacă economie nu e, nimic nu e. Cu toate astea, Bolojan, care este un om politic fără mare experiență, s-a trezit pus într-un avantaj politic de neghiobia făcută de PSD.

